Liegi-Bastogne-Liegi 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pogacar sfida Evenepoel e Seixas

È il giorno della Doyenne. In scena oggi la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta Classica Monumento della stagione. In terra belga non mancherà assolutamente lo spettacolo vista una startlist di qualità eccelsa. Andiamo a scoprire la gara odierna con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026 DALLE 10.00

PERCORSO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

L’inizio, teoricamente, non dovrebbe creare particolari ostacoli al gruppo, i quali affronteranno le prime asperità con le Côte de Saint-Roch (1 km all’11,2%) e Col de Haussire (3,9 km al 6,8%). La chiave di volta sarà con l’uscita da Vielsam, che sarà il preludio degli ultimi 90 chilometri, contrassegnati da ben 9 côte, molte di queste da affrontare a distanza ravvicinata. La prima sarà la Côte de Wanne (3600 metri al 5,1%), susseguita dalla Côte de Stockeu (1000 metri al 12,5%) oltre che dalla Côte de la Haute-Levée (2200 metri al 7,5%), situata a 80 km dal traguardo. Poi, a seguito di una breve discesa di circa 10 km, è prevista la salita più lunga del programma, ovvero Col du Rosier (4,4 km al 5,9%), a cui segue la discesa nel centro abitato di Spa e le novità rappresentate da Col du Maquisard e Côte de Desnié (1600 m all’8,1%). Si proseguirà dunque verso una delle località più importanti della corsa, Redoute (1600 metri all’8,1 %). Saranno quindi decisive nel finale la Côte des Forges (1300 metri al 7,8%) e la Côte de la Roche-aux-Faucons (1300 metri all’11% di pendenza media), asperità collocata a -13 km dall’arrivo.

FAVORITI

Sarà uno spettacolo assoluto. Tadej Pogacar va a caccia del successo numero tre delle Monumento in stagione: lo sloveno, campione del mondo in carica, è sicuramente il grande favorito e l’uomo più atteso. Non mancano però i rivali. Dal campione olimpico Remco Evenepoel, reduce dal capolavoro all’Amstel Gold Race, alla giovane stella Paul Seixas, vincitore della meravigliosa Freccia Vallone. Riusciranno il belga ed il francesino a dare patemi a Pogacar? Tra gli altri candidati anche il danese Mattias Skjelmose ed il francese Romain Gregoire. Ruolo probabile da comparsa per gli azzurri che difficilmente riusciranno a stare al passo dei migliori. L’obiettivo può essere quello di un piazzamento in top-10. Ci proveranno Giulio Ciccone, che però non ha nelle gambe la condizione dei giorni migliori, e Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), in netta crescita nelle ultime settimane. Occhio anche a Christian Scaroni ed Andrea Vendrame.

CALENDARIO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

Domenica 26 aprile

10.00 Liegi-Bastogne-Liegi: Liegi-Liegi, 259.5 km – Diretta tv su Rai Sport HD (dalle 13.00 alle 14.45) e Rai 2 HD (dalle 14.45)

PROGRAMMA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (dalle 13.00 alle 14.45) e Rai 2 HD (dalle 14.45).

Diretta streaming: Rai Play Sport 3 (dalle 13.00), Eurosport 2 HD (dalle 13.30), Discovery Plus (dalle 12.10), HBO Max (dalle 12.10), DAZN (dalle 13.30).

Diretta Live testuale: OA Sport.