LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: aggiornamenti dalle 13.00

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del Giro dell’Appennino 2026. 87esima edizione della classica ligure con partenza da Novi Ligure ed arrivo a Genova dopo 196.8 chilometri di saliscendi. Nessuna compagine World Tour al via, con quattro Professional e 13 Continental che proveranno a mettersi in mostra con numerosi giovani italiani a caccia di un risultato di prestigio. Appuntamento alle 11.00 con la partenza ufficiale.

Partenza in lieve discesa che porterà il gruppo verso Valle Scrivia. Dopo 50 km la prima vera salita, ovvero il Passo della Castagnola (3 km al 5.1% di pendenza media) al termine della quale si scenderà verso Gavi, località dalla quale si riprenderà la strada percorsa in precedenza chiudendo un mini circuito in quel di Borgo Fornari. Poco prima di metà gara spazio al Passo dei Giovi (2.3 km al 4.5% di pendenza media), seguito poi dalla salita di Crocetta d’Orero (9 km al 3.4%). Da questo momento si farà sul serio con l’arcigna ascesa di Pietralavezzara (6.2 km al 7.7%) che culminerà a 40 km dall’arrivo. L’ultima difficoltà altimetrica di giornata risulterà decisiva. Dopo la discesa si affronterà infatti il GPM della Madonna della Guardia (6.9 km al 7.8% e punte al 21%), salita che chiama gli scalatori. Discesa tecnica che terminerà a 15 km dall’arrivo, che si terrà nel cuore del capoluogo di provincia ligure.

Percorso davvero esigente che strizza l’occhio ai corridori in grado di fare la differenza in salita e poter essere incisivi in una eventuale volata a ranghi ristretti. Occhi puntati sulle compagini italiane quali la Polti VisitMalta e la Bardiani CSF 7 Saber, che annoverano corridori del calibro di Thomas Pesenti (Polti), Davide e Mattia Bais (Polti), Alex Toilo, Domenico Pozzovivo e Luca Covili (Bardiani). Ci proverà Davide De Cassan (General Store-Essgibi-F.Lli Curia), così come Alessandro Verre (MBH Bank Telecom Fort). Non mancheranno possibili sorprese dalle tante squadre Continental in partenza.

Il Giro dell’Appennino 2026 inizierà alle ore 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento con aggiornamenti a partire dalle 13.00. Buon divertimento a tutti!