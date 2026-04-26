GP SpagnaMotoGPSport in tv
A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Spagna 2026: programma gara in chiaro
Il Gran Premio di Spagna di MotoGP andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 26 aprile. Prima della top-class, come di consueto, assisteremo alla gara della Moto3 (che si terrà dalle 11:00) e da quella della Moto2, prevista per le ore 12:15. Si torna a ragionare sugli orari canonici, essendo la Spagna nel nostro stesso fuso orario.
LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00
Il circuito intitolato alla memoria di Angel Nieto generalmente rappresenta la prima controprova dei reali valori in campo. Il tracciato può, infatti, esaltare moto dalle caratteristiche differenti, fornendo una scala di valori piuttosto aderente alla realtà, ossia non condizionata da caratteristiche singolari del contesto in cui si gareggia. Non a caso, questa pista è spesso utilizzata per effettuare test di ogni tipo.
Nel 2025, in MotoGP vinse Alex Marquez, che approfittò al meglio della scivolata del fratello Marc. Il catalano precedette sul traguardo Fabio Quartararo (secondo) e Francesco Bagnaia (terzo). In Moto2 si impose lo spagnolo Manuel Gonzalez, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio di un altro iberico, ossia José Antonio Rueda.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP.
A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI
Domenica 26 aprile
Ore 11:00, Gara MOTO3, Diretta in chiaro
Ore 12:15, Gara MOTO2, Diretta in chiaro
Ore 14:99, GRAN PREMIO MOTOGP, Diretta in chiaro
DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP SPAGNA
Domenica 26 aprile (orari italiani)
Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)
Ore 11:00, Gara MOTO3
Ore 12:15, Gara MOTO2
Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP
PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), diretta in chiaro su TV8 HD (solo gare).
Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, diretta gratuita su tv8.it (solo gare).
Diretta Live testuale: OA Sport.