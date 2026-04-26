LIVE Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: possibile partita dura

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e l’olandese Tallon Griekspoor, valido per il terzo turno dell’ATP di Madrid, secondo Master 1000 della stagione sulla terra battuta dopo quello di Montecarlo vinto agilmente dal nostro Jannik Sinner.

Il tennista toscano arriva ai sedicesimi di finale del torneo spagnolo dopo aver superato l’ostico polacco Hubert Hurkacz in due set nel secondo turno, avendo saltato il primo grazie al bye concessogli per motivi di ranking ATP: l’azzurro, tra l’altro, si ritrova in una situazione particolare visto che deve rimontare le posizione perse per via dei punti scaduti per la semifinale della scorsa stagione conquistata proprio qui a Madrid. L’infortunio di inizio stagione non lo ha aiutato, ma Lorenzo sta tornando in grande forma per mettersi alla caccia di titoli importanti.

Per questo motivo, Griekspoor è un esame importante proprio per capire a che punto è la sua forma fisica, con la speranza che sia ogni giorno sempre più vicina alla versione migliore possibile. L’olandese ha superato il bosniaco Dzumhur al secondo turno con un netto 2-0 e si prepara ad affrontare il toscano per la terza volta in carriera dopo aver vinto i primi due scontri diretti, entrambi sul cemento. L’ultima sfida, tuttavia, risale a più di due anni fa nel febbraio del 2024: da quel momento in poi, Musetti è migliorato in maniera esponenziale e sarà il favorito per la vittoria.

La sfida tra Musetti e Griekspoor sarà la seconda sullo Stadio Manolo Santana a partire dalle 11.00, con il programma che inizierà con il match di singolare femminile tra la rumena Cirstea e la statunitense Gauff. Segui l’intero incontro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!