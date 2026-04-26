LIVE Sinner-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il qualificato danese sulla strada degli ottavi

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LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13.00

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il qualificato danese Elmer Moller, valido per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis.

Il match dei sedicesimi di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro e l’iberico sarà il terzo del programma di domenica 26 aprile sul Manolo Santana Stadium, che si aprirà alle ore 11.00 con Cirstea-Gauff e Musetti-Griekspoor. L’incontro tra Sinner ed Alcaraz inizierà comunque non prima delle ore 16.00.

L’italiano è alla ricerca del quinto titolo consecutivo in un Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026: l’azzurro ha vinto gli ultimi 23 match disputati in tornei di questa categoria, portando a casa, in questi incontri 46 set dei 48 giocati. Si tratta della prima sfida tra Sinner e Moller.

La sfida tra Sinner e Moller, che inizierà non prima delle ore 16.00, sarà la terza di giornata dopo Cirstea-Gauff e Musetti-Griekspoor: il programma scatterà alle ore 11.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner ed il qualificato danese Elmer Moller, valido per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!