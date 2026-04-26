LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi per il riscatto, Marquez può ricucire in classifica

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui sia la gestione delle gomme sui tanti saliscendi del tracciato texano faranno la differenza e potrebbero portare a diversi scenari.

Marc Marquez partirà dalla pole-position e vorrà concedere il bis dopo aver vinto la Sprint Race. Gara del sabato a dir poco imprevedibile. L’arrivo della pioggia è andato a stravolgere gli equilibri e Marquez è stato bravo e fortunato a far propria la corsa, pur essendo incappato in una caduta. Un crash verificatosi nel momento e nella zona di pista migliori per il Cabroncito.

Vedremo quale sarà la reazione dei competitors. In particolare, Marco Bezzecchi, in sella all’Aprilia, andrà in cerca di riscatto dopo quanto accaduto nella Sprint. Prima la visiera a strappo di Alex Marquez che va a posarsi sotto la ruota posteriore della sua moto nello scatto al via e poi un incidente nel momento in cui stava piovendo sono episodi che il romagnolo dovrà cancellare.

Bezzecchi cercherà di rifarsi, quindi, per dare seguito alla serie vincente nelle gare domenicali che dura da cinque appuntamenti. Vorrà essere della partita anche il compagno di squadra, secondo nella classifica generale, Jorge Martin. Lo spagnolo però sarà arretrato di tre posizioni in griglia (start dalla decima casella) per impeding ai danni del citato Alex Marquez. In tutto questo, Francesco Bagnaia sarà dalla terza fila, galvanizzato dal podio della Sprint.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La gara, in programma dalle 14:00 e di 25 giri, sarà preceduta dal warm-up che inizierà alle 09:40. Buon divertimento!