LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio dalle 10.00

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LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, seconda sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Dopo l’esordio convincente contro la Cechia, l’Italia torna subito sul ghiaccio di Ginevra per la seconda sfida del round robin ai Mondiali 2026 di curling doppio misto. Stefania Constantini e Amos Mosaner affrontano l’Ungheria nella sessione mattutina di domenica 26 aprile, con l’obiettivo di dare continuità a un avvio già molto positivo e di consolidare una posizione di vertice nel gruppo B.

Il successo per 7-5 contro la Cechia ha ribadito la qualità e la solidità della coppia azzurra, capace di gestire i momenti chiave con grande lucidità tattica. I campioni del mondo in carica hanno fatto valere il vantaggio del martello e soprattutto la loro esperienza nei frangenti decisivi, riuscendo a piazzare il break determinante a metà partita e poi a controllare il ritorno degli avversari. Un segnale importante, anche alla luce di una stagione già impreziosita dal bronzo olimpico ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Ora però l’attenzione si sposta su un avversario da non sottovalutare. L’Ungheria, rappresentata dalla coppia formata da Dorottya Udvardi-Palancsa e Lorinc Tatar, ha esordito con una sconfitta di misura contro la Finlandia (5-4), dimostrando comunque di poter restare in partita fino all’ultimo end. Si tratta di una formazione giovane ma già competitiva, capace di mettere in difficoltà squadre più accreditate grazie a un gioco ordinato e a una buona precisione nei tiri.

I precedenti e i valori in campo sorridono all’Italia, che può contare su un bagaglio tecnico superiore e su una continuità di rendimento di altissimo livello, come dimostrato anche dal percorso perfetto al Mondiale 2025, chiuso con un impressionante 9-0 nella fase a gironi. Tuttavia, in un torneo lungo e intenso come quello iridato, ogni partita può nascondere insidie e richiede la massima concentrazione.

La formula del round robin con dieci squadre impone infatti di accumulare vittorie con regolarità per puntare direttamente alle semifinali o quantomeno garantirsi un posto nei playoff. In questo senso, la sfida contro l’Ungheria rappresenta già un passaggio significativo, con gli azzurri chiamati a confermare quanto di buono mostrato all’esordio e a mantenere alta la qualità del loro gioco. Constantini e Mosaner sanno di essere tra le coppie più attese del torneo e di avere i mezzi per arrivare fino in fondo. Il confronto con l’Ungheria offrirà ulteriori indicazioni sullo stato di forma del tandem tricolore e sulla capacità di gestire un calendario serrato, in cui ogni dettaglio può fare la differenza tra una vittoria e un passo falso.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, seconda sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.