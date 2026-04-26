LIVE Moto2, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Agius vince a Jererz e fa il bis dopo Austin. Vietti quinto

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LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00

12.57 Grazie per la cortese attenzione, il GP di Spagna della Moto2 si chiude qui. Torneremo in azione alle ore 14.00 con la gara della MotoGP.

12.56 Italiani che sorridono con Vietti quinto mentre Arbolino è nono.

12.55 Gara davvero vibrante a Jerez, vinta dal pilota che sembrava averne di più dei 3 di testa. Alonso si mangia le mani di nuovo. Questa volta pessima partenza che lo costringe al 21° posto e gli nega una probabile vittoria.

CLASSIFICA GENERALE: Gonzalez al comando con 59.5 punti contro i 50 di Agius ed i 45 di Guevara, quarto Vietti con 43, quinto Holgado con 38 davanti ad Alonso a 37.

TRAGUARDO – Lunetta conclude 18° a 27.3.

TRAGUARDO – Quarto Alonso a 2.0, quinto Vietti a 4.2, sesto Munoz, settimo Guevara, ottavo Arbolino a 11.6, nono Escrig e decimo Ortolà.

TRAGUARDO – VINCE SENNA AGIUS!!!!!!!!! Il bis dopo Austin! L’australiano precede Gonzalez per 885 millesimi e Veijer per 1.1 che completa il podio.

ULTIMO GIRO – Agius se ne va!!!!!!!!! 7 decimi su Gonzalez! Alonso ce la mette tutta ma Veijer è ancora lontano.

ULTIMO GIRO – Agius inizia l’ultimo giro con un bel vantaggio su Gonzalez! 516 millesimi, poi Veijer a un secondo e Alonso a 1.7 dallo spagnolo!

-2 giri: davanti intanto Agius spinge a tutta e allunga!! 526 millesimi su Gonzalez!

-2 giri: Alonso ci prova! Al T2 si porta a 2.5 da Veijer! Il colombiano sta tentando l’incredibile!!!!!!

-2 giri: Agius commette un piccolo errore e si ritrova Gonzalez e Veijer di nuovo negli scarichi! Alonso si avvicina ancora! Vietti non molla.

-3 giri: Alonso vola! Si è portato a 3 secondi esatti da Veijer, con Vietti che prova a tenere duro.

-3 giri: Agius apre il terzultimo giro al comando con 293 millesimi su Gonzalez, mentre Veijer accusa 8 decimi ora. Cade Aji.

-4 giri: Veijer sembra un po’ al gancio e i due rivali provano a scrollarsi della sua presenza di dosso.

-4 giri: siamo ormai nelle battute conclusive della gara. Davanti prosegue il terzetto con Agius-Gonzalez-Veijer, quarto Alonso a 4.1, quinto Vietti a 4.3, sesto Guevara a 9.3. Arbolino decimo a 10.7.

-5 giri: Agius sempre in vetta con Gonzalez negli scarichi, mentre Veijer accusa 6 decimi ora.

-5 giri: Alonso passa Vietti e si prende la quarta posizione a 4.1 da Veijer.

-6 giri: Gonzalez non ci sta e torna in scia ad Agius che, quindi, non scappa. Veijer a sua volta si rifà sotto. Alonso intanto ha ripreso Vietti.

-7 giri: Vietti è sempre quarto a 4.1 dal terzetto, mentre David Alonso vola e si porta a mezzo secondo dall’italiano.

-7 giri: la situazione si fa rovente! Agius prova a fuggire e allunga a 4 decimi su Gonzalez, terzo Veijer che ora accusa quasi un secondo…

-8 giri: Agius passa Veijer! Ne approfitta anche Gonzalez che sale al secondo posto!

-8 giri: Vietti si porta a 4.4 da Gonzalez che chiude il terzetto. Alle sue spalle David Alonso è ancor più on fire e si avvicina all’italiano.

-8 giri: Agius continua a premere su Veijer che deve spingere al massimo per tenere il primo posto. Vietti recupera altri 4 decimi intanto…

-9 giri: Vietti ancora il più veloce in pista ma recupera solo 3 decimi dal trio di testa. Il suo gap è di 4.7 da Gonzalez.

-9 giri: la temperatura sale a 23° mentre David Alonso sale in quinta posizione liberandosi di Escrig.

-10 giri: Vietti se ne va! Allunga a 7 decimi su Escrig e prova a blindare il suo quarto posto. Pensare alla rimonta sul trio di testa è complicato…

-10 giri: mentre cade anche Navarro, il terzetto di testa prosegue all’unisono. Vedremo chi avrà ancora qualche decimo nel taschino per giocarselo nel finale.

-11 giri: Vietti non ci sta e passa Escrig! Che peccato che l’italiano partisse così indietro nello schieramento.

-11 giri: siamo a metà gara. Al comando il solito terzetto composto da Veijer, Gonzalez e Agius. Quarto Escrig a 5.2 davanti a Vietti, poi David Alonso a 6.6.

-12 giri: out anche Furusato mentre Vietti prova a ricucire su Escrig. Alonso è settimo alle spalle di Guevara, lo attacca e lo passa in curva 4.

-13 giri: il terzetto di testa è racchiuso in soli 3 decimi, mentre al quarto posto sale Escrig che prova a staccarsi dagli inseguitori e porta il suo gap a 9 decimi da Vietti.

-14 giri: Vietti scatenato! Sale in quinta posizione passando Guevara! L’italiano accusa 5.7 dalla vetta. Arbolino, invece, è 13° a 8.3.

-14 giri: e ora cambia tutto! Veijer, Gonzalez e Agius comandano con 4.8 su Escrig, Guevara e Vietti. Settimo David Alonso.

-15 giri: l’anatema del quarto posto! Cade anche Alonso Lopez!

-15 giri: Baltus ci smentisce e finisce nella ghiaia della Dry Sac! Ora è Alonso Lopez quarto.

-15 giri: Veijer apre di nuovo al comando un giro con Gonzalez e Agius in scia. Baltus ha leggermente ridotto il suo gap con Lopez, Escrig e Guevara che lo seguono.

-16 giri: cade Canet. Lo spagnolo è out e Vietti intanto sale in ottava posizione.

-16 giri: David Alonso prova l’attacco in curva 1 su Guevara e Holgado ma si toccano e il colombiano scivola in nona posizione con Vietti negli scarichi.

-17 giri: Veijer, Agius e Gonzalez sono ufficialmente in fuga. L’australiano ci prova, passa l’olandese che però si rifà in uscita. Agius ci prova di nuovo in curva 11 e completa il sorpasso, ma tutto cambia in pochi metri e Veijer torna in vetta con l’australiano che quasi cadeva!

-17 giri: Veijer mantiene il comando della gara ma ha il fiato sul collo di Agius che sembra averne di più. Gonzalez tiene bene, mentre Baltus ormai accusa 2.3 dalla vetta.

-18 giri: si è formato un terzetto in vetta. Veijer, Agius e Gonzalez hanno già 1.5 di margine su Baltus e Lopez. David Alonso è ottavo ora a 3.2.

-18 giri: si apre un nuovo giro con Veijer che comanda con 124 millesimi su Agius che supera Gonzalez. L’australiano vola in 1:39.642! Vietti recupera un’altra posizione ed è 11° ora.

-19 giri: Arbolino è crollato in 17a posizione, Vietti sale in 12a, ma i gap sono già elevati…

-19 giri: si ritira Huertas per problemi tecnici, mentre David Alonso è on fire!!! Si porta in nona posizione in scia a Munoz. Davanti sempre Veijer.

-20 giri: Veijer spinge a tutta per scremare il gruppo. David Alonso dopo una pessima partenza intanto è già risalito in 10a posizione! Era 21°!

-20 giri: Veijer prova a dettare il passo con 2 decimi su Gonzalez e Agius. Arbolino scende in 11a posizione, Vietti in 15a.

-21 giri: Veijer attacca Gonzalez e lo passa alla Dry Sac! Alle loro spalle Agius che passa Lopez poi Holgado.

-21 giri: Gonzalez comanda su Veijer, Lopez e Agius. Vietti 14° meglio Arbolino 10°.

PARTENZA – Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di Gonzalez che brucia tutti, mentre Escrig rimane piantato!

12.17 Lo schieramento di partenza va a riempiersi nuovamente. Manca pochissimo al via. Sale la tensione a Jerez!!!!

12.16 I piloti sono impegnati nel giro di ricognizione. Come sempre a Jerez cornice di pubblico splendida. Davvero uno dei templi del motociclismo…

12.15 Si parte per il giro di ricognizione! I piloti lasciano lo schieramento di partenza!

12.13 Pochi istanti e si parte per il giro di ricognizione. I padroni di casa vogliono mettere le mani sulla gara spagnola e le frecce al proprio arco sono numerose. In casa Italia ci sono Vietti e Arbolino a metà gruppo. La rimonta sarà durissima. Occorre una partenza perfetta!

12.10 Dopo la pioggia di ieri, la gara sarà completamente asciutta. A Jerez domina il sole con temperature di 22° per l’atmosfera e 29 sull’asfalto. Condizioni ideali per un grande spettacolo!

12.07 LO SCHIERAMENTO DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA

1 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1’39.101 7 8Q2 248.8

2 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1’39.158 7 8 0.057 0.057Q2 247.7

3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’39.196 6 8 0.095 0.038Q2 251.7

4 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’39.255 6 8 0.154 0.059Q2 244.8

5 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1’39.256 6 7 0.155 0.001Q2 245.4

6 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 1’39.368 3 8 0.267 0.112Q2 255.3

7 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 1’39.427 6 7 0.326 0.059Q2 248.8

8 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1’39.433 7 8 0.332 0.006Q2 247.7

9 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’39.629 5 5 0.528 0.196Q2 252.3

10 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’39.640 2 6 0.539 0.011Q2 249.4

11 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’39.685 6 8 0.584 0.045Q2 248.2

12 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Tea KALEX 1’39.740 6 7 0.639 0.055Q2 254.1

13 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1’39.768 3 8 0.667 0.028Q2 249.4

14 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1’39.806 2 7 0.705 0.038Q2 251.1

15 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – GALFER – MSI KALEX 1’39.866 2 7 0.765 0.060Q2 248.8

16 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’40.135 2 8 1.034 0.269Q2 247.7

17 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’40.205 3 8 1.104 0.070Q2 248.8

18 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX Q1 1’39.527

19 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’40.052 6 7 (*) 0.064 0.005Q1 251.1

20 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1’40.119 6 7 (*) 0.131 0.067Q1 248.2

21 24 Marcos RAMIREZ SPA QJMOTOR – GALFER – MSI KALEX 1’40.233 6 7 (*) 0.245 0.114Q1 250.5

22 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Tea KALEX 1’40.284 7 7 (*) 0.296 0.051Q1 248.8

23 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1’40.530 6 7 (*) 0.542 0.246Q1 248.2

24 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’40.654 7 7 (*) 0.666 0.124Q1 249.4

25 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’40.691 7 8 (*) 0.703 0.037Q1 250.5

26 32 Luca LUNETTA ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1’40.844 3 5 (*) 0.856 0.153Q1 246.5

27 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Racing Team FORWARD 1’40.886 7 7 (*) 0.898 0.042Q1 252.3

28 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’40.913 6 7 (*) 0.925 0.027Q1 249.4

12.04 Com’è andata la stagione sino ad ora? A Buriram successo di Manuel Gonzalez, a Goiania successo per Daniel Holgado mentre ad Austin, prima dello stop di aprile, aveva vinto Senna Agius.

12.01 Con quale classifica generale ci presentiamo alla tappa spagnola? Manuel Gonzalez è al comando con 39.5 punti contro i 36 di Izan Guevara ed i 33 di Daniel Holgado. Quarto il nostro Celestino Vietti, dopo il secondo posto di Austin, con 32, quinto Daniel Munoz a quota 26, quindi Senna Agius sesto con 25, David Alonso settimo con 24 e Alex Escrig ottavo con 23.

11.58 Siamo pronti per una gara dal peso specifico notevole. La stagione ha preso il via nell’equilibrio più assoluto. Jerez inizierà a darci una direzione più chiara della classe mediana?

11.55 Buongiorno e benvenuti a Jerez de la Frontera! Tra 20 minuti esatti scatterà il GP di Spagna della Moto2!

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera andrà in scena una tappa fondamentale per la stagione. Dopo la lunga pausa del mese di aprile, infatti, si tornerà in azione con 25 punti in palio davvero pesanti. Chi sarà in grado di fare bottino pieno e rilanciarsi verso la fase più calda del campionato?

Alle ore 12.15 si spegneranno i semafori e prenderà il via una gara che si annuncia, come sempre, vibrante. Dalla casella della pole position prenderà il via Collin Veijer affiancato da Alex Escrig e Manuel Gonzalez. In seconda fila Senna Agius, Alonso Lopez e David Alonso, terza fila per Daniel Holgado, Barry Baltus e Izan Guevara. Quarta fila con David Munoz, Aron Canet e Ayumu Sasaki. Quindi 13° Celestino Vietti e Tony Arbolino 14°.

Come si arriva a questo importante appuntamento? La classifica generale parla decisamente spagnolo. I padroni di casa, infatti, stanno monopolizzando le prime posizioni e vogliono proseguire in questo modo. Manuel Gonzalez è al comando con 39.5 punti contro i 36 di Izan Guevara ed i 33 di Daniel Holgado. Quarto il nostro Celestino Vietti, dopo il secondo posto di Austin, con 32, quinto Daniel Munoz a quota 26, quindi Senna Agius sesto con 25, David Alonso settimo con 24 e Alex Escrig ottavo con 23.

Il Gran Premio di Spagna della Moto2 scatterà alle ore 12.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe mediana sul tracciato di Jerez de la Frontera.