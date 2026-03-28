Sport in tv oggi (sabato 28 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 28 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata memorabile per gli appassionati di motori: prove libere e qualifiche del GP del Giappone per la F1, qualifiche e Sprint Race per il GP degli USA per la MotoGP, superpole e gara-1 del GP del Portogallo per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con il Giro di Catalogna e la Settimana Coppi & Bartali, da non perdere gli ultimi scampoli delle discipline invernali con i Mondiali di pattinaggio artistico e i Mondiali di curling.

Il grande tennis propone le finali di doppio maschile (con Simone Bolelli e Andrea Vavassori in campo) e singolare femminile al Masters 1000 e WTA 1000 di Miami. Sul fronte delle discipline sulla neve ci sarò modo di assistere anche agli ultimi eventi di Coppa del Mondo per quanto riguarda skicross, salto con gli sci, snowboardcross e ai Campionati Italiano di sci di fondo dove il grande protagonista sarà Federico Pellegrino, prossimo a chiudere la propria gloriosa carriera.

Francesco Grandelli affronterà Liam Davies per l’Europei dei pesi piuma (boxe), da seguire anche le prove di Coppa del Mondo per nuoto artistico, nuoto di fondo, tiro a volo, ginnastica ritmica, senza dimenticarsi delle semifinali della Coppa Italia di calcio a 5 e dell’impegno delle Zebre nello United Rugby Championship.

Ci sarà da divertirsi con i campionati nazionali di basket, pallamano, pallanuoto, mentre il grande calcio è fermo per lasciare spazio alle Nazionali e così ci sarà modo di gustarsi soltanto la Serie C. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 28 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 28 marzo

02.00 CURLING – Mondiali maschili, seconda giornata: Italia-Canada, Polonia-Svizzera, Scozia-Giappone, Germania-USA (diretta streaming su The Curling Channel)

03.30 F1 – GP Giappone, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.00 GOLF (DP World Tour) – Indian Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 09.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.00)

05.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile/femminile ad Astana, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

05.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola femminile a Tashkent, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

07.00 F1 – GP Giappone, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 13.55; differita streaming su tv8.it dalle ore 13.55)

08.30 SCI DI FONDO – Gran Finale di Federico Pellegrino, 50 km dei Campionati Italiani (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile a Budapest, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – Team Flying maschile HS240 a Planica (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.30 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – All-around individuale a Sòfia, prima parte (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 ATLETICA – World Continental Tour a Melbourne (diretta tv su Sky Spore Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile a Silvaplana, finali (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

10.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Duet free femminile a Parigi (diretta streaming su World Aquatics Tv)

10.40 SUPERBIKE – GP Portogallo, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – Staffetta 4×1500 mista a Somabay (diretta streaming su World Aquatics Tv)

11.20 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Gaellivare, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max)

11.45 CICLISMO – Settimana Coppi & Bartali, quarta tappa: Ponte di Piave-Valdobbiadene (sintesi su RaiSportHD alle ore 16.25)

11.50 CICLISMO – Volta ao Alentejo, quarta tappa: Vila Viçosa-Portalegre (non è prevista diretta tv/streaming)

12.15 SUPERBIKE – GP Portogallo, Superpole (diretta tv su Sky Sporto MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali) – Free skating maschile a Praga (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.25; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 13.25)

12.30 CICLISMO – Classic Loire Atlantique (non è prevista diretta tv/streaming)

12.50 CICLISMO – Giro di Catalogna, sesta tappa: Berga-Queralt (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.55)

13.00 CICLISMO – Olympia’s Tour, quarta tappa: VAM-berg – VAM-berg (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Silvaplana, finali (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.00 GOLF (PGA Tour) – Houston Open, terzo giro (diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 18.00)

14.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Livorno (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Catania (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Salernitana (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 RUGBY (Serie A) – Vicenza-Fiamme Oro (diretta streaming su The Rugby Channel)

14.40 MOTO3 – GP USA, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS240 maschile a Planica (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

15.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Duet tecnico misto a Parigi (diretta streaming su World Aquatics Tv)

15.00 CALCIO (Qualificazioni Europei U17) – Islanda-Italia (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Tre partite: Ortigia-Brescia, Savona-Salerno, Telimar-Napoli (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ekipe Orizzonte Catania-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

15.25 MOTO2 – GP USA, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Mogliano-Biella, Padova-Rugby Lyons (diretta streaming su The Rugby Channel)

16.00 CURLING – Mondiali maschili, terza giornata: Italia-Svezia, Germania-Cechia, Svizzera-Norvegia, USA-Corea del Sud (diretta streaming su The Curling Channel)

16.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet femminile a Tangeri, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Posillipo (diretta streaming su Waterpolo Channel)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Roma-Olympic Roma, Quinto-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

16.10 MOTOGP – GP USA, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 SUPERBIKE – GP Portogallo, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 22.40; differita streaming su tv8.it dalle ore 22.40)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.50 MOTOGP – GP USA, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP. TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

17.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Mt. St. Anne, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

17.00 CALCIO (Qualificazioni Europei U19) – Italia-Slovacchia (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup, ritorno quarti di finale) – Manna-Padova (diretta streaming su European Aquatics Tv)

17.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Miami, finale doppioi: Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

17.30 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet maschile a Tangeri, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)

17.30 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Novara (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Civitavecchia-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BOXE – Riunione a Manchester. Durante l’evento: Europeo pesi piuma, Liam Davies vs Francesco Grandelli. Main event: Moses Itauma vs Jermaine Franklin (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (amichevole) – Scozia-Giappone (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Florentia-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Bolzano-Cologne, Cingoli-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: New York Islanders-Florida Panthers (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup, ritorno quarti di finale) – Trieste-Ethnikos (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali) – Free dance a Praga (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.20; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 19.20)

18.30 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Team technical a Parigi (diretta streaming su World Aquatics Tv)

18.30 BASKET (Serie A) – Varese-Tortona (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO A 5 (Coppa Italia, semifinale) – Feldi Eboli-L84 Torino (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube Divisione Calcio a 5)

18.45 MOTO3 – GP USA, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Fasano-Sassari, Merano-Conversano, Trieste-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Sei partite: Casalgrande Padana-Mestrino, Ferrara-Leno, Nuoro-Mezzocorona, Salerno-Cassano, Padova-Brixen, Teramo-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – All-around gruppi a Sòfia, prima parte (diretta streaming su SportFace)

19.40 MOTO2 – GP USA, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

20.00 BASKET (NBA) – Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs (diretta streaming su NBA League Pass)

20.00 TENNIS – WTA 1000 Miami, finale singolare: Aryna Sabalenka vs Coco Gauff (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

20.30 BASKET FEMMINILE (Seri A1, playout) – Brixia-Sassari (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Edmonton Oilers-Anaheim Ducks (diretta streaming su DAZN)

20.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Ulster (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 MOTOGP – GP USA, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CURLING – Mondiali maschili, quarta giornata: Norvegia-Cechia, Cina-Svezia, Canada-Scozia, Corea del Sud-Polonia (diretta streaming su The Curling Channel)

21.00 CALCIO A 5 (Coppa Italia, semifinale) – Covei Meta Catania-Roma 1927 (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube Divisione Calcio a 5)

21.00 PADEL – Premier Padel Tour a Miami, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Quattro partite: Boston Bruins-Minnesota Wild, Carolina Hurricanes-New Jersey Devils, Columbus Blue Jackets-San Josè Sharks, Pittsburgh Penguins-Dallas Stars (diretta streaming su DAZN)

22.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Buffalo Sabres-Seattle Kraken (diretta streaming su DAZN)

22.30 BASKET (NBA) – Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons (diretta streaming su NBA League Pass)

23.00 BASKET (NBA) – Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, NBA League Pass)

23.00 MMA – UFC Fight Night 271, main event: Israel Adesanya vs Joe Pyfer (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

Domenica 29 marzo

03.00 CURLING – Mondiali maschili, quinta giornata: Italia-Cina, Polonia-Germania, Giappone-Svizzera, USA-Scozia (diretta streaming su The Curling Channel)