Calendario Mondiali curling 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia

L’Italia si presenterà con grandi motivazioni ai Mondiali 2026 di curling maschile, che andranno in scena a Ogden (USA). La nostra Nazionale, reduce dalla mancata qualificazione alle semifinali in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, cercherà di fare la differenza nella rassegna iridata in programma da venerdì 27 marzo a sabato 4 aprile. All’evento più importante della stagione agonistica parteciperanno tredici squadre, che si fronteggeranno in un round robin.

L’Italia proverà a ritrovare lo smalto dei giorni migliori per cercare di accedere alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate si qualificheranno direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che determinerà le ultime semifinaliste. Ci sarà una grande novità: non sarà presente lo skip Joel Retornaz e il suo posto sarà preso dalla promessa Stefano Spiller, 20enne già oro ai Mondiali juniores nel 2025 e argento iridato giovanile poche settimane fa.

Al suo fianco ci saranno l’eccellente Amos Mosaner (Campione Olimpico di doppio misto a Pechino 2022 e bronzo a Milano Cortina 2026) e altri veterani come Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e Alberto Pimpini. L’esordio è previsto sabato 28 marzo (ore 02.00 italiane) contro il Canada.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di curling maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel; alcuni incontri (da definire) saranno visibili in diretta streaming su Eurosport 1-2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale delle partite dell’Italia non in fascia notturna su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CURLING MASCHILE

Venerdì 27 marzo

Ore 20.30 Prima giornata: Scozia-Svezia, Corea del Sud-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Giappone

Sabato 28 marzo

Ore 02.00 Seconda giornata: Italia-Canada, Polonia-Svizzera, Scozia-Giappone, Germania-USA

Ore 16.00 Terza giornata: Italia-Svezia, USA-Corea del Sud, Svizzera-Norvegia, Germania-Cechia

Ore 21.00 Quarta giornata: Norvegia-Cechia, Cina-Svezia, Canada-Scozia, Corea del Sud-Polonia

Domenica 29 marzo

Ore 03.00 Quinta giornata: Italia-Cina, Polonia-Germania, Giappone-Svizzera, USA-Scozia

Ore 17.00 Sesta giornata: Italia-Germania, Svezia-Giappone, Cechia-Corea del Sud

Ore 22.00 Settima giornata: Cechia-Svizzera, Canada-USA, Scozia-Polonia, Cina-Norvegia

Lunedì 30 marzo

Ore 03.00 Ottava giornata: Italia-Svizzera, Germania-Corea del Sud, Giappone-Cina, USA-Svezia

Ore 17.00 Nona giornata: Corea del Sud-Svezia, Norvegia-Germania, Polonia-Canada

Ore 22.00 Decima giornata: Italia-Scozia, Svizzera-Cina, Polonia-Cechia, Giappone-USA

Martedì 31 marzo

Ore 03.00 Undicesima giornata: Italia-Corea del Sud, Canada-Giappone, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia

Ore 17.00 Dodicesima giornata: USA-Cechia, Norvegia-Polonia, Cina-Canada, Scozia-Corea del Sud

Ore 21.00 Tredicesima giornata: Italia-Polonia, USA-Cina, Svizzera-Svezia, Giappone-Germania

Mercoledì 1° aprile

Ore 03.00 Quattordicesima giornata: Italia-Cechia, Corea del Sud-Norvegia, Svezia-Canada, Germania-Scozia

Ore 17.00 Quindicesima giornata: Cina-Scozia, Giappone-Cechia, Polonia-USA, Canada-Svizzera

Ore 22.00 Sedicesima giornata: Italia-Giappone, Svezia-Germania, Svizzera-Corea del Sud, Norvegia-USA

Giovedì 2 aprile

Ore 03.00 Diciassettesima giornata: Cechia-Canada, Scozia-Norvegia, Cina-Corea del Sud, Polonia-Svezia

Ore 17.00 Diciottesima giornata: Italia-USA, Giappone-Polonia, Scozia-Svizzera, Germania-Cina

Ore 22.00 Diciannovesima giornata: Italia-Norvegia, Canada-Germania, Svezia-Cechia, Corea del Sud-Giappone

Venerdì 3 aprile

Ore 03.00 Ventesima giornata: Svizzera-USA, Cina-Polonia, Canada-Norvegia, Cechia-Scozia

Ore 17.00 Playoff

Ore 23.00 Semifinali

Sabato 4 aprile

Ore 17.00 Finale per il bronzo

Ore 22.00 Finale per l’oro

PROGRAMMA MONDIALI CURLING: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel per tutte le partite; Eurosport 1-2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per alcune partite da definire.

Diretta testuale: OA Sport per le partite dell’Italia (escluse quelle notturne).