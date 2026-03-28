LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Bolelli/Vavassori – Heliovaara/Patten, valido per la finale del torneo di doppio maschile del ATP 1000 di Miami. La coppia azzurra va a caccia del secondo titolo stagionale.

Dopo il titolo vinto a Rotterdam, dunque Simone Bolelli ed Andrea Vavassori hanno l’occasione di conquistare anche il loro primo Masters 1000 dell’anno. La coppia azzurra si è spinta in finale a Miami, battendo in due set la coppia formata dall’olandese Sander Arends e dall’australiano John-Patrick Smith per 6-3 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco.

Nell’ultimo atto ci sarà la sfida con il duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Un match che si è già riproposto per ben sei volte negli ultimi due anni e che purtroppo non è mai andato troppo bene per gli azzurri. Infatti Heliovaara/Patten hanno vinto cinque delle sei sfide giocate, comprese quella dolorosissima nella finale degli Australian Open dell’anno scorso e quella nella semifinale delle ATP Finals a Torino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Bolelli/Vavassori – Heliovaara/Patten, valido per la finale del torneo di doppio maschile del ATP 1000 di Miami. La partita è in programma alle ore 17.30. Non perdetevi nulla con la diretta di OA Sport. Buon divertimento!