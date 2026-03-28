LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del terzo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Austin, negli Stati Uniti, andrà in scena un day-2 particolarmente intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race terranno banco e per i piloti il margine di errore sarà minimo se si vorrà ambire alle posizioni di vertice.

Nelle pre-qualifiche lo spagnolo Marc Marquez ha voluto ribadire il concetto relativamente alle sue ambizioni su questa pista. Non è un mistero che l’iberico sia il miglior interprete del Circus in Texas e lo voglia ribadire con forza anche per dare un segnale in ottica campionato.

Tuttavia, l’Aprilia si è dimostrata molto competitiva anche su questo tracciato. Marco Bezzecchi, leader del campionato, vorrà ambire alle primissime posizioni sia nel time-attack che nella Sprint Race per rafforzare la propria posizione in graduatoria. Nello stesso tempo, Francesco Bagnaia andrà in cerca del miglior feeling possibile con la GP26.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del secondo week end del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP2 alle 16:10, a seguire le qualifiche dalle 16:50 italiane. La Sprint Race inizierà dalle 21:00 italiane e saranno 10 giri. Buon divertimento!