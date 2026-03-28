LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Grassl per la rimonta, si assegna il titolo della danza

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. La lunga maratona dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico si prepara a vivere il suo ultimo atto. Sul ghiaccio della O2 Arena di Praga si chiude una rassegna intensa e spettacolare, con una quarta giornata che assegnerà gli ultimi due titoli: quello del singolo maschile al mattino e quello delle coppie di danza in serata. Due gare diverse per storia e sviluppo, ma entrambe con un copione che sembra già indirizzato.

Ad aprire il programma sarà il libero maschile, segmento che promette spettacolo e difficoltà tecniche ai massimi livelli. Tutti gli occhi saranno puntati su Ilia Malinin, leader dopo uno short program semplicemente straordinario. Lo statunitense ha sfoderato il miglior corto della sua carriera, abbattendo il muro dei 110 punti e mostrando una versione finalmente matura anche dal punto di vista strategico. Niente quadruplo axel, ma una costruzione intelligente del layout, con elementi eseguiti al momento giusto e con qualità elevatissima.

Il margine accumulato nei confronti della concorrenza è già importante, ma non tale da consentire cali di tensione. Alle sue spalle si candidano a un tentativo di rimonta il francese Adam Siao Him Fa e l’estone Alexander Selevko, entrambi autori di programmi corti di altissimo livello. Più attardato, ma sempre pericoloso, il giapponese Yuma Kagiyama, frenato da un errore nel triplo axel ma dotato di un potenziale tecnico in grado di ribaltare gli equilibri. In casa Italia, l’attenzione sarà rivolta a Daniel Grassl e Gabriele Frangipani. Il primo cercherà di risalire la classifica dopo un corto non impeccabile, mentre il secondo proverà a confermare quanto di buono mostrato nella prima parte di gara. Per entrambi, l’obiettivo sarà chiudere nel miglior modo possibile una stagione complessa ma ricca di segnali incoraggianti.

In chiusura di programma sarà il momento della free dance, segmento decisivo che assegnerà le medaglie ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico in corso alla O2 Arena di Praga. Dopo una rhythm dance che ha già delineato gerarchie piuttosto chiare, la danza libera promette spettacolo ma difficilmente cambierà gli equilibri al vertice. A guidare la classifica provvisoria sono i Campioni Olimpici Laurence Fournier Beaudry–Guillaume Cizeron, protagonisti di una prova di apertura praticamente perfetta e già lanciati verso il titolo iridato. Il vantaggio accumulato nella rhythm dance consente ai transalpini di affrontare la free dance con margine, ma servirà comunque una prestazione solida per chiudere il discorso e respingere eventuali tentativi di rimonta.

Alle loro spalle si accende invece la lotta per le altre posizioni sul podio. I canadesi Piper Gilles–Paul Poirier partono da una piazza d’onore tutt’altro che blindata e dovranno difendersi dall’assalto dei britannici Lilah Fear–Lewis Gibson, terzi e pronti a giocarsi tutte le carte nella danza libera, segmento in cui spesso riescono a esprimere il massimo del loro potenziale interpretativo. La free dance, come da tradizione, sarà decisiva soprattutto per i distacchi ridotti nelle posizioni di rincalzo, dove anche pochi decimi possono fare la differenza tra un piazzamento di prestigio e una posizione fuori dalle prime cinque. In questo senso, la qualità degli elementi – in particolare twizzles, sollevamenti e sequenze di passi – e la capacità di mantenere alto il livello di esecuzione saranno determinanti.

Non ci saranno invece coppie italiane in gara: i due binomi azzurri non sono riusciti a superare il taglio dopo la rhythm dance, chiudendo così in anticipo la loro esperienza mondiale. Resta comunque la possibilità di guardare al futuro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. La rassegna continentale prosegue con il programma libero maschile dalle 12.30 e con la free dance dalle 18.30: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Buon divertimento!