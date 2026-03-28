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LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, chi vincerà a Valdobbiadone?
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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026, corsa che parte del circuito della Coppa delle Regioni. Frazione mossa di 159.6 chilometri con partenza a Ponte di Piave ed arrivo a Valdobbiadene.
Non ci saranno grandi salite in questa frazione, che prevede diverse ascese. Nei primi 90 chilometri i corridori affronteranno un percorso quasi totalmente pianeggiante con l’unica eccezione dell’Asolo (1.6 km al 6.3% di pendenza media). La musica cambierà con l’ascesa di San Michele di Feletto (1.5 km al 5.1%) seguita dal Rolle (2.2 km al 3.2%) e dal Combai (3.1 km al 5%). Dopo una lunga discesa il gruppo tornerà a salire verso Valdobbiadene (1.4 km al 3.2%) che porterà nel circuito finale di 13.4 km.
Mauro Schimd (Team Jayco AlUla) arriva a questa tappa da leader della classifica generale con 2″ di vantaggio su Tommaso Dati (Team UYKO), vincitore della frazione di ieri, e su Axel Laurance (Ineos Grenadiers), che ha trionfato nella prima tappa. In un percorso così mosso attenzione a possibili fughe con un arrivo in gruppetto ristretto.
La quarta tappa della Settimana Coppi&Bartali inizierà da Ponte di Piave alle 11.45. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della frazione a partire dalle 13.30 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!