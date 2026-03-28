LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: tutti contro Bulega a Portimao

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026, c’è il ritorno a sorpresa di Rea.

La seconda tappa del mondiale di Superbike in Portogallo è partita ieri con le prove libere del venerdì, che confermano ancora una volta i valori in campo noti a Phillip Island nel primo round. Sul circuito di Portimao è stato Sam Lowes a dettare il ritmo, mettendosi come leader in entrambe le sessioni di giornata nonostante un polso ancora rimaneggiato (a causa dell’infortunio nel primo Gran Premio). Anche nella seconda sessione il britannico ha chiuso il cronometro in 1’39.941, unico pilota a scendere sotto il tempo del 1’40.

Il più forte sul passo gara, però, è stato Nicolò Bulega: il leader attuale del mondiale ha firmato il proprio miglior giro in 1’40.188, ma continuando più volte tempi simili (nel giro di pochissimi decimi). Ancora una Ducati in terza piazza, con Yari Montella in forma davanti ad Alex Lowes sulla prima del team Bimota. Un problema tecnico al mattino e una caduta in FP2 non hanno impedito al compagno di Bulega, Iker Lecuona di fnire quinto nella combinata delle due sessioni, con l’ex campione del mondo Alvaro Bautista alle sue spalle e Axel Bassani in settima piazza.

Segnali di miglioramento arrivano da BMW, con Miguel Oliveira ottavo nei primi dieci con Lorenzo Baldassarri e Xavi Vierge che chiudono la top ten. Tredicesimo tempo per Danilo Petrucci e sedicesimo per Andrea Locatelli che sembrano ancora in affanno, appena davanti ad Alberto Surra, mentre per gli altri italiani Stefano Manzi e Mattia Rato hanno terminato al diciannovesimo e ventiduesimo posto. Da ricordare il graditissimo ritorno in pista di Jonathan Rea (diciassettesimo), scivolato senza conseguenze nella seconda sessione in sella alla Honda, dove sostituisce Jake Dixon infortunato. Oggi si fa sul serio con Superpole e gara-1.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Portogallo 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole alle ore 12.10 mentre gara-1 inizierà alle 16.30. Buon divertimento!