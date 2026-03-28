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LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: il giovane Stefano Spiller affronta il colosso Edin!
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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro valido per la terza giornata dei Mondiali di curling 2026 tra Italia e Svezia. Sul ghiaccio di Ogden (Stati Uniti d’America) continua la caccia al titolo iridato con diverse nazionali in vena di rinnovamento dopo la chiusura del quadriennio olimpico. Tra di esse figura l’Italia, che lancia come skip il giovane Stefano Spiller, argento ai mondiali juniores disputati qualche settimana fa. Appuntamento alle 16.00 per la sfida agli scandinavi.
Accanto al promettente Spiller ci saranno i confermati Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini (riserva). Subito un test probante per il giovanissimo azzurro, che sfiderà la stella Edin. In apertura di giornata l’Italia sfiderà il Canada all’esordio nel round robin unico che contraddistinguerà questo avvio di manifestazione. Le prime due compagini si qualificheranno direttamente alle semifinali, mentre le classificate dalla terza alla sesta posizione disputeranno un playoff.
Svezia che invece non ha cambiato formazione dal torneo olimpico di Milano-Cortina con il fuoriclasse Niklas Edin a dirigere nel ruolo di skip. Completano la formazione Oskar Eriksson, Rasmus Wranaa, Christoffer Sundgren ed Alexander Lindstrom (riserva). In apertura di torneo gli svedesi hanno affrontato la Scozia orfana di Mouat, sconfiggendo i rivali con lo score di 6-5. Scandinavi che si candidano a recitare un ruolo da protagonista proprio grazie alla scelta di non modificare gli assetti post Olimpiade.
La sfida tra Italia e Svezia, valida per la terza giornata del round robin dei Mondiali di curling 2026, inizierà alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!