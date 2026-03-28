LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altro arrivo in salita a Queralt

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di Catalogna, Berga-Queralt di 152 chilometri. I corridori affrontano l’arrivo in salita di Queralt prima di lanciarsi a capofitto nel gran finale di domani a Barcellona.

Jonas Vingegaard ha messo subito le cose in chiaro sul primo vero arrivo in salita della corsa. Il fuoriclasse danese, alla vittoria numero 46 della sua carriera da professionista, ha attaccato nei chilometri finali della salita di Coll de Pal e ha fatto il vuoto sgretolando con la sua micidiale progressione la resistenza dei rivali. La sensazione è che difficilmente qualcuno potrà sfilare la maglia di leader dalle spalle del capitano del Team Visma | Lease a Bike.

Vingegaard guida ora la classifica generale con 57” di vantaggio sull’austriaco Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team e 1’09” sul francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious. Remco Evenepoel occupa la sesta posizione con un ritardo di 1’38”, mentre Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team, il migliore degli italiani, è ottavo con un ritardo di 1’39”.

I corridori si cimentano con un tracciato impegnativo che propone loro un dislivello intorno ai 4000 metri con quattro salite da affrontare. La giornata inizia, a sessanta chilometri dal via, con il Coll de la Batallola, terza categoria di 11,6 chilometri al 3,2%. Decisamente più impegnativa si prospetta la scalata del Coll de Pradell, asperità di 14,6 chilometri al 6,8% di pendenza media. Un costante saliscendi accompagna i corridori verso le due ultime salite di giornata, entrambe di prima categoria: la Collada de Sant Isidre, cinque chilometri al 7,5% di pendenza media, e il Santuari de Queralt, 5,6 chilometri al 7,5%.

Appare davvero difficile ipotizzare una rosa di favoriti dopo quanto visto nella tappa di ieri. Jonas Vingegaard del Team Visma | Lease a Bike si propone come il candidato più autorevole al successo finale e forse l’unico in grado di riuscire a centrarlo. È ragionevole pensare che Gall, Lenny Martinez e gli altri scalatori le proveranno tutte per cercare di mettere in difficoltà il fuoriclasse danese, ma pare molto difficile ipotizzare che, a meno di improvvisi problemi fisici o di cause al momento imprevedibili, qualcuno possa scalfirne il primato. Da capire se Vingegaard sceglierà di adottare una condotta di tipo conservativo oppure partirà nuovamente all’attacco per legittimare la propria supremazia e dilatare ulteriormente i distacchi già inflitti ai rivali.

Il risultato di giornata offrirà, molto probabilmente, un quadro ancor più chiaro della classifica generale. La partenza della sesta tappa è prevista alle ore 12:50 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la sesta frazione del Giro di Catalogna 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!