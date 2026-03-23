MotoGP, GP USA 2026: programma, orari, tv, streaming

Archiviato un appuntamento brasiliano non privo di complicazioni, il circus del Motomondiale si appresta a volare in Texas e per la precisione ad Austin nei prossimi giorni per affrontare il secondo atto del back-to-back americano da venerdì 27 a domenica 29 marzo nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terzo round della stagione.

Fari puntati al Circuit of the Americas su Marc Marquez, da sempre un interprete eccezionale dell’impegnativo tracciato statunitense sin dai tempi dell’esordio in MotoGP con la Honda. Grande curiosità dunque per capire se Aprilia (con il leader del campionato Marco Bezzecchi) saprà confermarsi al vertice dopo i trionfi di Buriram e Goiania anche in una pista che dovrebbe favorire la Ducati ad in particolare il nove volte campione iridato.

Tutte le sessioni del weekend di Austin verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in streaming su Sky Go e NOW, mentre le qualifiche delle tre categorie e la Sprint della top class saranno visibili anche in diretta in chiaro su TV8 (che manderà poi in onda le gare domenicali in differita). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della MotoGP in Texas con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO WEEKEND GP USA MOTOGP 2026

Venerdì 27 marzo

Ore 15.00 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 15.50 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 16.45 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 19.15 Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 20.05 Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 21.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Sabato 28 marzo

Ore 14.40 Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 15.25 Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 16.10 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 16.50 MotoGP, Qualifiche – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 18.45 Moto3, Qualifiche – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 19.40 Moto2, Qualifiche – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 21.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Domenica 29 marzo

Ore 17.40 MotoGP, Warm-up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 19.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 20.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 22.00 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP USA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in diretta tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche e la Sprint della MotoGP); Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (tutte le sessioni della MotoGP e le gare di Moto3 e Moto2).

TV8 trasmetterà in differita le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.