Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (martedì 10 febbraio): orari, programma, tv

Oggi, martedì 10 febbraio, l’Italia si prepara a vivere una giornata di grande intensità sportiva, con gli atleti azzurri impegnati in ben nove finali che metteranno in palio le medaglie. Un programma ricchissimo che attraversa discipline diverse e affascinanti: dalla combinata femminile a squadre di sci alpino alle sprint di sci di fondo, passando per lo slopestyle maschile di sci freestyle, la staffetta mista di short track, l’individuale maschile di biathlon, il doppio misto di curling, il singolo femminile di slittino e la gara a squadre miste di salto con gli sci. Una giornata che promette spettacolo e che potrebbe regalare grandi soddisfazioni al movimento italiano.

Le maggiori aspettative sono concentrate soprattutto sulla combinata femminile a squadre dello sci alpino, dove l’Italia potrà contare su quattro formazioni, le cui coppie saranno definite nelle ore precedenti alla gara. Una presenza numerosa che testimonia la profondità e la qualità del settore femminile azzurro e che alimenta concrete speranze di podio. Ogni squadra avrà l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra tecnica, velocità e gestione della pressione in una competizione che non ammette errori.

Attenzione puntata anche sul curling, con l’Italia in gioco per il bronzo. Non meno attesa è la 20 km individuale di biathlon maschile, una prova lunga e selettiva in cui la precisione al tiro e la capacità di gestire lo sforzo faranno la differenza. Nel complesso, la giornata rappresenta un banco di prova importante per gli azzurri, chiamati a confermare ambizioni e talento in alcune delle specialità più prestigiose del programma.

Per le gare di oggi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.15-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 OGGI

Martedì 10 febbraio

08.00 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 5-6 (Voetter/Oberhofer)

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 2 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

09.08 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 5-6 (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier)

09.15 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, qualificazione (Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Martina Di Centa)

09.55 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, qualificazione (Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Federico Pellegrino)

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, discesa libera (Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago)

10.30 SHORT TRACK – 500 metri femminile, batterie (Arianna Fontana, Chiara Betti, Arianna Sighel)

11.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 3-4 (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

11.10 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, batterie (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser)

11.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazioni 1

11.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, quarti di finale

11.59 SHORT TRACK – Staffetta mista, quarti di finale (Italia)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Svezia

12.15 SCI DI FONDO – Sprint maschile, quarti di finale

12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (prima manche)

12.34 SHORT TRACK – Staffetta mista, semifinali

12.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, semifinali

12.57 SCI DI FONDO – Sprint maschile, semifinali

12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)

13.03 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale B

13.10 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale A

13.13 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, finale

13.25 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, finale

13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (terza manche)

13.30 BIATHLON – 20 km individuale maschile (Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Elia Zeni)

13.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 3-4 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, slalom (Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker, Giada D’Antonio)

14.05 CURLING – Doppio misto, finale per il bronzo: Italia (Amos Mosaner/Stefania Constantini) vs Gran Bretagna

14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 1 (Manuela Passaretta)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Germania

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, terza manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

17.30 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, trial round (Italia)

18.05 CURLING – Doppio misto: finale per l’oro (Svezia vs USA)

18.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale maschile, short program (Matteo Rizzo, Daniel Grassl)

18.34 SLITTINO – Singolo femminile, quarta manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

18.45 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, primo turno Italia (Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer, Giovanni Bresadola)

20.00 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, finale Italia (Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer, Giovanni Bresadola)

20.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-USA

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Svizzera

