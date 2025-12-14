Sport in tv oggi (domenica 14 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 14 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati delle discipline invernali potranno godere di un’autentica abbuffata a meno di due mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom maschile in Val d’Isere e il superG femminile a St. Moritz, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le 10 km a intervalli in tecnica libera a Davos, la Coppa del Mondo di biathlon offrirà la staffetta maschile e l’inseguimento femminile a Hochfilzen, ci saranno anche lo slittino a Park City, lo speed skating ad Hamar, il bob a Lillehammer e lo snowboardcross a Cervinia.

A Lagoa (Portogallo) andranno in scena gli Europei di Cross: l’Italia si stringerà attorno a Nadia Battocletti, che cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Conegliano e Scandicci si affronteranno nella finale del Mondiale per Club di volley femminile a San Paolo (Brasile): le Pantere si confermeranno sul trono oppure le toscane si regaleranno la prima gioia iridata della propria storia? Imperdibile la Coppa del Mondo di ciclocross a Namur (Belgio), con l’atteso debutto stagionale del fenomeno Mathieu van der Poel, senza dimenticarsi della finale dei Mondiali di pallamano femminile.

Ampio spazio ai campionati degli sport di squadra: ci sarà da divertirsi per gli amanti di basket (imperdibile big match tra Olimpia Milano e Virtus Bologna), volley, rugby. Garantita la consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 14 dicembre. il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 14 dicembre

00.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Park City, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

01.00 CALCIO (Clausura argentina, finale) – Racing Club-Estudiantes (diretta streaming su Como Tv)

01.20 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Park City, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

02.00 MMA – UFC Fight Night 276, main event: Brandon Royal vs Manel Kape (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

03.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Team Relay a Park City (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

03.30 TENNISTAVOLO – WTT Finals (diretta streaming su WTT Tv)

05.00 BADMINTON (DP World Tour) – Odisha Masters (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Alfred Dunhill Championship, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.30)

08.30 ATLETICA – Maratona di Malaga (diretta streaming su Discovery+)

08.30 SOLLEVAMENTO PESI – Campionati Italiani Assoluti, seconda giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Division B ad Hamar (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Val d’Isere, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile a Lillehammer (diretta streaming sul canale di IBSF)

09.50 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km a intervalli in tecnica libera maschile a Davos (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

10.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross a squadre a Cervinia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

10.00 TAEKWONDO – Europei U21, quarta giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 ATLETICA (Europei Cross) – Under 20 femminile (diretta streaming su European Athletics)

10.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile a St. Moritz (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.00 ATLETICA (Europei Cross) – Under 20 maschile (diretta streaming su European Athletics)

11.25 ATLETICA (Europei Cross) – Under 23 femminile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, European Athletics)

12.00 ATLETICA (Europei Cross) – Under 23 maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, European Athletics)

12.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta maschile a Hochfilzen (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.00 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara juniores uomini a Namur (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 BASKET (Serie A) – Trapani-Udine (diretta streaming su LBA Tv)

12.00 ATLETICA (Europei Cross) – Staffetta mista (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, European Athletics)

12.30 CALCIO (Serie A) – Milan-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO (Serie C) – Inter Next Gen-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Sorrento (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Genoa-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

12.30 HOCKEY GHIACCIO (Sárközy Tamás Memorial Tournament) – Francia-Italia (diretta streaming su FISG Tv)

13.00 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Division A ad Hamar (diretta streaming su Discovery+, canale di ISU)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Val d’Isere, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.00 ATLETICA (Europei Cross) – Gara seniores femminile (diretta streaming su Rai Play Sport 2, European Athletics)

13.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 4 maschile a Lillehammer (diretta streaming sul canale di IBSF)

13.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Schalke 04-Norimberga (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 ATLETICA (Europei Cross) – Gara seniores maschile (diretta streaming su Rai Play Sport 2, European Athletics)

13.40 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite donne a Namur (diretta streaming su Eurosport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, DAZN)

13.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km a intervalli in tecnica libera femminile a Davos (diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Oviedo (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO FEMMINILE (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Amburgo (diretta streaming su DAZN)

14.00 TIRO CON L’ARCO (World Indoor Series) – Compound e ricurvo maschile/femminile, finali per il bronzo e per l’oro (diretta streaming su Archery+)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cittadella-Novara (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Brescia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Ternana-Bra (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Catania (diretta tv su Sky Sport Calcio Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Feyenoord (diretta streaming su Como Tv)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Mogliano-Rugby Lyons, Vicenza-Viadana (diretta streaming su The Rugby Channel)

14.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Klingenthal, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

14.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali, finale per il terzo posto) – Francia-Paesi Bassi (diretta streaming su IHF Tv)

14.30 BOXE – Campionati Italiani Assoluti, finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 18.00; diretta streaming su Rai Play Sport 2 dalle ore 15.30 fino alla conclusione)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Hochfilzen (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Verona (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Napoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Virtus Entella (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Parma (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham Forest-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Sunderland-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (HNL croata) – Slaven Belupo-Dinamo Zagabria (diretta streaming su Como Tv)

15.00 RUGBY (Serie A) – Padova-Biella (diretta streaming su The Rugby Channel)

15.00 GOLF – Grant Thornton Invitational, terza giornata (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 19.00)

15.10 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite uomini a Namur (diretta streaming su Eurosport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Friburgo-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 VOLLEY (Serie A2) – Pordenone-Brescia (diretta streaming su DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Klingenthal, gara (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

16.30 CALCIO (Coppa di Lega scozzese, finale) – St. Mirren-Celtic Glasgow (diretta streaming su Como Tv)

16.30 BASKET (Serie A) – Tortona-Sassari (diretta streaming su LBA Tv)

17.00 BASKET (Serie A) – Brescia-Varese (diretta streaming su LBA Tv)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Perugia (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Novara-San Giovanni in Marignano (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Macerata (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club, finale per il terzo posto) – Dentil Praia Clube-Osasco Sao Cristovao Saude (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Nizza (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Due partite: Auxerre-Lilla, Strasburgo-Lorient (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Pescara-Frosinone (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali, finale per il primo posto) – Germania-Norvegia (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, IHF Tv)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Leeds (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Mainz (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Benevento-Giugliano (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Latina (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Inter (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 BASKET (Serie A) – Napoli-Cremona (diretta streaming su LBA Tv)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Trento-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Civitanova-Milano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Verona-Modena (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Padova (diretta streaming su VBTV)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Broni-Tortona, Schio-Battipaglia, Venezia-San Martino (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 VOLLEY (Serie A2) – Quattro partite: Fano-Sorrento, Aversa-Macerata, Ravenna-Catania, Lagonegro-Siena (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Villareal (diretta streaming su DAZN)

18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New Jersey-Devils (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Moreirense-Benfica (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Serie A) – Treviso-Cantù (diretta streaming su LBA Tv)

19.00 VOLLEY (Serie A2) – Porto Viro-Taranto (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Otto partite: Chicago Bears-Cleveland Browns, Cincinnati-Bengals-Baltimore Ravens, Houston Texans-Arizona Cardinals, Jacksonville Jaguars-New York Jets, Kansas City Chiefs-Los Angeles Chargers, New England Patriots-Buffalo Bills, New York Giants-Washington Commanders, Philadelphia Eagles-Las Vegas Raiders (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Werder Brema-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 BASKET (Serie A) – Olimpia Milano-Virtus Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club, finale per il primo posto) – Conegliano-Scandicci (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Milano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)

20.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Bologna-Juventus (diretta streaming su DAZN)

20.45 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Campobasso-Sesto San Giovanni (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Flima Tv)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (NBA) – Indiana Pacers-Washington Wizards (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Pittsburgh Penguins-Utah Mammoth (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET (NBA) – Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets (non è prevista diretta tv/streaming)

22.25 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Cinque partite: Denvers Broncos-Green Bay Packers, Los Angeles Rams-Detroit Lions, New Orleans Saints-Carolina Panthers, San Francisco 49ers-Tennesse Titans, Seattle Seahawks-Indianapolis Colts (diretta streaming su DAZN)

23.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Carolina Hurricanes-Philadelphia Flyers (diretta streaming su DAZN)