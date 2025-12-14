LIVE Conegliano-Scandicci, Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA: la finale tutta italiana vale il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci. Il centro del mondo del volley femminile, per una notte, è in Brasile. A San Paolo va in scena una finale che racconta molto più di una semplice sfida per un trofeo: il Mondiale per Club femminile si chiude con un derby italiano, un evento che certifica la forza, la continuità e la profondità di un movimento capace di imporsi stabilmente ai massimi livelli internazionali. Prosecco DOC Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci si giocano il titolo iridato al termine di un percorso che le ha viste dominare i rispettivi gironi e superare semifinali di altissimo profilo.

È un confronto che affonda le radici in una rivalità recente ma già densissima di significati. Le due squadre occupano le prime posizioni del campionato italiano, si sono affrontate in una finale scudetto due stagioni fa e, appena pochi mesi fa, hanno dato vita all’ultimo atto della Champions League. Stavolta la cornice è globale e il peso simbolico ancora maggiore: mai due squadre italiane si erano ritrovate una contro l’altra nella finale del Mondiale per Club. Un traguardo che suggella un’epoca di dominio europeo e internazionale dei club del Bel Paese. Il modo in cui si è arrivati a questa finale ha aggiunto ulteriori sfumature al racconto. Scandicci ha impressionato per solidità e maturità, imponendosi con autorità nella semifinale contro Dentil Praia Clube. Il punteggio netto non deve ingannare: soprattutto nei primi due set le brasiliane hanno provato a restare agganciate alla gara, ma le toscane hanno sempre dato la sensazione di avere il controllo emotivo e tecnico del match. La capacità di reggere i momenti punto a punto e poi di accelerare con continuità ha confermato una crescita evidente, costruita passo dopo passo nel corso del torneo.

Più complesso, invece, il cammino di Conegliano verso l’ultimo atto. La semifinale contro Osasco ha messo alla prova le certezze delle venete, chiamate a reagire a una partita inizialmente giocata su ritmi scomodi. Servizio aggressivo, difesa attenta e una pressione costante sulle principali soluzioni offensive hanno creato difficoltà, soprattutto nella prima metà dell’incontro. La reazione è arrivata grazie alla qualità individuale e alla capacità di restare lucide anche nei momenti più delicati, ribaltando una gara che si era fatta improvvisamente molto complicata. Un dispendio di energie soprattutto nervose notevole, anche sul piano mentale, che potrebbe avere un peso nella gestione della finale. I precedenti più recenti raccontano di un vantaggio netto per Conegliano, capace di imporsi con continuità negli scontri diretti dell’ultimo anno. Eppure, questo Mondiale ha mostrato una Scandicci diversa, più consapevole e più stabile nelle fasi chiave. La sfida si giocherà molto sulla capacità delle toscane di incidere con la battuta e di organizzare una difesa efficace, fondamentali necessari per scardinare un sistema che vive di ritmo e continuità.

Tra i duelli che possono indirizzare la partita spicca quello tra le opposte. Isabelle Haak arriva all’atto conclusivo con la voglia di tornare dominante dopo una semifinale altalenante, mentre Ekaterina Antropova rappresenta una garanzia costante per Scandicci, capace di sostenere volumi offensivi elevati senza perdere efficacia. Due riferimenti offensivi diversi per caratteristiche, ma ugualmente centrali nell’economia delle rispettive squadre. Altro snodo decisivo sarà la gestione del gioco. Joanna Wołosz e Maja Ognjenović incarnano due modi differenti di interpretare la regia, accomunati da esperienza, visione e capacità di lettura. La qualità della ricezione determinerà quanto potranno incidere, soprattutto nei momenti in cui servirà trovare soluzioni rapide e creative per uscire dalle difficoltà. A San Paolo va quindi in scena una finale che è già storia. Qualunque sia l’esito, il Mondiale per Club consegnerà un messaggio chiaro: il volley femminile italiano è il punto di riferimento mondiale. Per Conegliano è l’occasione di rafforzare una supremazia costruita negli anni; per Scandicci, la possibilità di conquistare il primo titolo iridato e completare un percorso di crescita ormai sotto gli occhi di tutti. In palio c’è il trofeo, ma anche la fotografia definitiva di un’epoca.

si parte alle ore 20.30!