Sport in tv oggi (sabato 25 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 25 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP di Spagna per la MotoGP, che torna in scena dopo una lunga assenza. Per gli amanti del grande ciclismo, invece, spazio alla Coppa del Mondo su pista, alla Vuelta Asturie e al GP Liberazione in vista dell’attesissima Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento della stagione che andrà in scena domani.

Per il grande tennis, invece, riflettori puntati sul secondo turno del Masters 1000 e del WTA 1000 di Madrid sulla terra rossa della capitale spagnola. L’Italia incrocerà la Scozia nel Sei Nazioni di rugby femminile, attenzione anche all’hockey ghiaccio con l’amichevole tra la nostra Nazionale e la Francia, oltre all’impegno della Benetton nella United Rugby Championship e al sempre interessante Rally delle Canarie valido per il Mondiale WRC.

Proseguono gli Europei di lotta e di sollevamento pesi, oltre ai Mondiali di snooker. Promettono spettacolo i Campionati Italiani di tuffi, il World Tour di triathlon e il Memorial D’Aloja di canottaggio. Incominciano i Mondiali di curling doppio misto con l’atteso debutto di Stefania Constantini e Amos Mosaner contro la Cechia.

Da seguire anche la Coppa del Mondo di nuoto di fondo e i campionati nazionali di basket, pallamano, rugby. Consueto piatto ben farcito di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 25 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 25 aprile

03.00 GOLF (DP World Tour) – Volvo China Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 06.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 06.30)

04.00 CICLISMO SU PISTA – Coppa del Mondo a Nilai, sessione mattutina (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 TRIATHLON – T100 Triathlon World Tour a Singapore (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

08.40 MOTO3 – GP Spagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 CICLISMO FEMMINILE – GP Liberazione (sintesi su RaiSportHD alle ore 14.30)

09.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – Knockout sprint femminile a Ibiza (diretta streaming su World Aquatics Tv)

09.00 CANOTTAGGIO – Memorial D’Aloja, finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

09.20 RALLY – Rally delle Canarie, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport F1 dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00)

09.25 MOTO2 – GP Spagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 TRIATHLON (World Series) – Gara femminile a Samarcanda (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

10.00 TUFFI – Campionati Italiani Assoluti, eliminatorie (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Prima giornata: Giappone-Estonia, Norvegia-Paesi Bassi, Danimarca-Francia, Nuova Zelanda-Svezia, Australia-Cina (diretta streaming su The Curling Channel)

10.10 MOTOGP – GP Spagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 LOTTA (Europei) – Lotta libera maschile, ripescaggi: 57 kg, 65 kg, 70 kg, 79 kg, 97 kg; Lotta libera maschile, qualificazioni: 61 kg, 74 kg, 86 kg, 92 kg, 125 kg (diretta streaming su UWW+)

10.50 MOTOGP – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – Knockout sprint maschile a Ibiza (diretta streaming su World Aquatics Tv)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Madrid, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 16.30; diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Arena fino alle ore 17.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Cerundolo (secondo match dalle ore 11.00), Cobolli-Carabelli (quarto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 15.30)

11.00 TENNIS – WTA 1000 Madrid, terzo turno (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 16.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta tv su Sky Sport Arena fino alle ore 17.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Baptiste (quarto match dalle ore 11.00)

11.00 SNOOKER – Mondiali, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.30 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali U18 Prima Divisione, gruppo B) – Italia-Austria (diretta streaming su FISG Tv)

12.00 CICLISMO SU PISTA – Coppa del Mondo a Nilai, sessione pomeridiana (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

12.00 PADEL – Premier Tour a Bruxelles (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

12.30 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Spezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Parma (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

12.45 MOTO3 – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.45 TRIATHLON (World Series) – Gara maschile a Samarcanda (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

12.50 CICLISMO – Tour de Bretagne, prima tappa: Redon-Pipriac (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 SCI DI FONDO – Bysprinten a Mosjoen, sprint (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Karlsruher-Hannover (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

13.15 CICLISMO – Vuelta Asturie, terza tappa: Figueras-Vegadeo (diretta streaming su rtpa.es)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 MOTO2 – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 CICLISMO – GP Liberazione U23 (diretta streaming sul canale YouTube GP Liberazione dalle ore 15.45)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

14.30 CURLING (Mondiali doppio misto) – Italia-Cechia (diretta streaming su The Curling Channel)

14.30 CURLING (Mondiali doppio misto) – Quattro partite: Finlandia-Ungheria, Svizzera-Germania, USA-Scozia, Canada-Corea del Sud (diretta streaming su The Curling Channel)

15.00 MOTOGP – GP Spagna, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Pisa (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Padova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Carrarese (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Pescara-Juve Stabia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Palermo (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Mantova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Auxerre (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Napoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Saviatesta Mantova (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

15.15 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Inghilterra-Galles (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Mainz-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Augsburg-Eintracht Francoforte, Colonia-Bayer Leverkusen, Heidenheim-St. Pauli, Wolfsburg-Borussia Moenchengladbach (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Serie A) – Rovigo-Fiamme Oro (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, The Rugby Channel)

15.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Viadana-Padova, Vicenza-Rugby Lyons (diretta streaming su The Rugby Channel)

16.00 CALCIO (Premier League) – Liverpool-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League) – West Ham-Everton (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League) – Wolverhampton-Tottenham (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Classic of New Orleans (diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 19.00)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Groningen (diretta streaming su Como Tv)

16.30 TUFFI – Campionati Italiani Assoluti, finali (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

16.45 LOTTA (Europei) – Lotta libera maschile, semifinali: 61 kg, 74 kg, 86 kg, 92 kg, 125 kg (diretta streaming su UWW+)

17.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei) – 110 kg maschile (diretta streaming su Weightlifting House Tv)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.15 CALCIO (Serie B) – Venezia-Empoli (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.30 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Italia-Scozia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Nuoto (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Napoli (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.00 BEACH SOCCER (Europei U20, semifinale) – Italia-Portogallo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Roma (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Genoa-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 LOTTA (Europei) – Lotta libera maschile, finali: 57 kg, 65 kg, 70 kg, 79 kg, 97 kg (diretta streaming su UWW+)

18.15 CALCIO (FA Cup, semifinale) – Manchester City-Southampton (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

18.15 CALCIO FEMMINILE (Champions League, semifinale d’andata) – Bayern Monaco-Barcellona (diretta streaming su Disney+)

18.15 BASKET (Serie A) – Udine-Cantù (diretta streaming su LBA Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Amburgo-Hoffenheim (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Girona (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Premiership scozzese) – Celtic Glasgow-Falkirk (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Angers-PGS (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Moreirense (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (NBA) – Orlando Magic-Detroit Pistons (diretta streaming su NBA League Pass)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Sette partite: Albatro-Fasano, Brixen-Eppan, Cassano-Merano, Chiaravalle-Cologne, Conversano-Sassari, Pressano-Bolzano, Trieste-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Terza giornata: Paesi Bassi-Nuova Zelanda, Estonia-Svezia, Australia-Giappone, Cina-Francia, Norvegia-Danimarca (diretta streaming su The Curling Channel)

19.30 CALCIO (Serie B) – Cesena-Sampdoria (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

19.30 BASKET (Serie A) – Napoli-Trento (diretta streaming su LBA Tv)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (amichevole) – Francia-Italia (diretta streaming su FISG Tv)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Breda-Ajax (diretta streaming su Como Tv)

20.30 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Cittadella-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Trento (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Brescia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Novara (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Lecco (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Verona-Lecce (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Leinster (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Ottawa Senators-Carolina Hurricanes (diretta streaming su DAZN)

21.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

21.10 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Francia-Irlanda (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 BASKET (NBA) – Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, NBA League Pass)

22.00 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Estudiantes-Talleres Cordoba (diretta streaming su Como Tv)

23.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Minnesota Wild-Dallas Stars (diretta streaming su DAZN)

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00

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LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BAPTISTE (4° MATCH DALLE 11.00)

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