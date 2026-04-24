Sport in tv oggi (venerdì 24 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 24 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di tennis a Madrid. Sarà il grande giorno dell’esordio di Jannik Sinner nella capitale spagnola. Il n.1 del mondo inizierà il proprio cammino, affrontando il francese Benjamin Bonzi. Prima uscita anche per Lorenzo Musetti, opposto al polacco Hubert Hurkacz. Ci sarà anche la sorprendente Tyra Grant e il doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini che vorranno dire la loro.

Inizierà poi il week end del Motomondiale a Jerez de la Frontera. Dopo un mese di stop, il Circus delle due-ruote torna a farsi sentire, mentre si è al sipario dell’edizione 2026 del Tour of the Alps di ciclismo. Ci si gioca il tutto per tutto quest’oggi e le emozioni non mancheranno di certo. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 24 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 24 aprile

09.00 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo 2026 a Ibiza: 10 km femminile – Diretta streaming su World Aquatics Tv.

09.00 Moto3, GP Spagna 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.25 Rally, Spagna 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Rally.TV.

09.50 Moto2, GP Spagna 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Tuffi, Campionati italiani 2026: prima giornata (eliminatorie) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Lotta, Europei 2026: quinta giornata (qualificazioni) – Diretta streaming su UWW+.

10.45 MotoGP, GP Spagna 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.oo Tennis, ATP Madrid 2026: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv

(Musetti vs Hurkacz 1° match e inizio programma dalle 11.00; Sinner vs Bonzi 3° match e non prima delle 16.00)

11.00 Tennis, WTA Madrid 2026: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

(Grant vs Cirstea 3° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Tennis, WTA Madrid 2026: primo turno doppio – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Plus; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

(Errani/Paolini vs Kichenok/Ninomiya 4° match e inizio programma alle 11.00)

12.00 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo 2026 a Ibiza: 10 km maschile – Diretta streaming su World Aquatics Tv.

12.00 Ciclismo, Tour of the Alps 2026: quinta tappa – Diretta tv dalle 13:25 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.00 Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2026 a Nilai: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

13.15 Moto3, GP Spagna 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.45 Ciclismo, Vuelta Asturias 2026: seconda tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Sollevamento pesi, Europei 2026: 94 kg uomini – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

14.05 Moto2, GP Spagna 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.45 Golf, Classic of New Orleans 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

14.45 Atletica, Meeting Nairobi 2026 – Diretta tv dalle 17.00 su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Canottaggio, Memorial d’Aloja 2026: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 MotoGP, GP Spagna 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.30 Tuffi, Campionati italiani 2026: prima giornata (finali) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

16.45 Lotta, Europei 2026: quinta giornata (fase finale) – Diretta streaming su UWW+.

17.00 Sollevamento pesi, Europei 2026: 86 kg donne – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

18.00 Calcio a 5, Serie A 2026: Genova vs AS Roma – Diretta streaming sul canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

19.00 Calcio, Serie B 2026: Monza vs Modena – Diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

19.30 Basket, Eurolega 2026: Monaco vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: Capurso vs Città di Cosenza – Diretta streaming sul canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026: L84 vs Catania – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo, NOW e sul canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20:30 Calcio, Bundesliga 2026: Lipsia vs Union Berlino – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A 2026: Napoli vs Cremonese – Diretta tv su DAZN1; in streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Ligue 1: Brest vs Lens – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Serie B 2026: Avellino vs Bari – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

21.00 Calcio, Liga 2026: Betis vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Premier League 2026: Sunderland vs Nottingham Forrest – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00)

LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00)