LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2025 in DIRETTA: Goggia per la vittoria, il giorno di Pirovano?

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Super G di St. Moritz, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Ultimo giorno di gare sulla mitica pista Corviglia di St. Moritz (Svizzera): dopo le due discese degli scorsi giorni, con i successi di Lindsey Vonn ed Emma Aicher, il weekend si chiude con il Super G.

L’Italia proverà a fare la voce grossa in questa gara con Sofia Goggia e Laura Pirovano. Le due azzurre si sono dimostrate veloci e competitive in questo weekend, ottenendo risultati di grande rilievo in entrambe le discese. Goggia ha chiuso in quarta posizione la prima gara, mentre nella giornata di ieri è riuscita a migliorarsi salendo sul gradino più basso del podio.

Pirovano spera possa essere finalmente il giorno della sua definitiva consacrazione. L’azzurra ha chiuso in ottava ed in sesta posizione le due discese e va a caccia del primo podio della carriera in Coppa del Mondo. Il suo miglior risultato in Super G è il quinto posto di Garmisch-Partenkirchen ottenuto lo scorso gennaio. Per l’Italia saranno in gara anche Roberta Melesi, Elena Curtoni, Asja Zenere, Sara Allemand, Sara Thaler, Nicol Delago, Nadia Delago e Vicky Bernardi.

Quella odierna sarà la prima gara della stagione in Super G, ragion per cui non è chiaro quale possano essere le forze in campo vista anche l’assenza delle due dominatrici della passata stagione. Saranno diverse le atlete in lotta per la vittoria con Sofia Goggia.

A giocarsi quantomeno un posto sul podio saranno Kajsa Vickhoff Lie, Cornelia Huetter, Lindsey Vonn, Emma Aicher, Alice Robinson e Mirjam Puchner, con tante atlete che potrebbero provare a far saltare il banco. Curiosità per vedere la gara di Mikaela Shiffrin, che scenderà con il pettorale 31 e potrebbe provare a far saltare il banco.

Il Super G è previsto per le 10.45, orario in cui partirà il pettorale numero 1 di Joana Haehlen. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del Super G di St. Moritz con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!