LIVE Bergamo-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta ostica per Egonu e compagne
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Volley Bergamo 1991 e Numia Vero Volley Milano, partita valevole per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A1 di pallavolo femminile 2025/2026.
Alla Choruslife Arena va in scena il derby lombardo, una partita importante per entrambe le squadre per iniziare con il piede giusto il girone di ritorno. Milano ha chiuso in quinta posizione la prima metà di stagione, a causa di diversi passaggi a vuoto. Dopo le prime 13 giornate Bergamo occupa l’ottava posizione con 15 punti: un traguardo importante per la squadra lombarda che si è così qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia, dove affronterà le prime della classe dell’Imoco Conegliano, ma che non permette di essere tranquilli con la retrocessione che dista “solo” 5 punti.
Non dovrebbe ancora essere il giorno dell’esordio di Li Yingying, cinese arrivata da poche settimane a Milano. Il roster milanese sarà ugualmente competitivo con Francesca Bosio in cabina di regia, Anna Danesi ed Hena Kurtagic al centro, Eleonora Fersino a guidare la seconda linea, e le molteplici stelle in attacco: Paola Egonu, Vita Akimova, Elena Pietrini, Khalia Lanier, ex dell’incontro, Rebecca Piva ed Emma Cagnin.
Per Bergamo l’obiettivo sarà quello di ben figurare, provando a strappare quantomeno un punto per muovere la classifica. Tra le bergamasche curiosità per vedere la scelta della seconda centrale con Denise Meli, una delle grandi sorprese di quest’avvio di stagione, favorita su Monique Strubbe per affiancare Linda Manfredini. In cabina di regia dovrebbe esserci Eze Chidera, che potrà contare su Cese Montalvo, Michaela Mlejnkova e Kendall Kipp.
Nell’incontro d’andata, giocato il 6 ottobre, Milano si è imposta per 3-0. La partita di quest’oggi è in programma alle 20.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Bergamo-Milano con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!