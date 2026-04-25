Flavio Cobolli sorride: “La prima partita è la più tosta, avevo vinto poco in rimonta. Continuiamo così”

Flavio Cobolli ha sconfitto l’argentino Ugo Carabelli con il punteggio di 6-7(7), 6-1, 6-4 e si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, dove se la vedrà contro il qualificato paraguayano Adolfo Daniel Vallejo. Esordio positivo sulla terra rossa della capitale spagnola per il nostro portacolori, reduce dalla finale persa al torneo ATP 500 di Monaco.

Il tennista romano ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Sky, soffermandosi anche su alcune criticità riscontrate nel pomeriggio odierno: “A questo livello nessuna partita è scontata, era la mia prima partita ed è sempre quella più tosta del torneo. Mi trovo bene qui, le condizioni mi piacciono, ma allo stesso tempo sono difficili. Prima di oggi mi sentivo molto bene in campo, oggi ho avuto qualche difficoltà ma credo che nei prossimi giorni andrà sicuramente meglio”.

Il numero 13 del mondo ha poi proseguito, evidenziando una statistica che quest’anno non gli ha sorriso particolarmente e che è riuscito a invertire grazie alla rimonta confezionata contro l’argentino: “Credo di avere vinto una partita molto dura, ma che mi servirà per il prosieguo del torneo e della stagione. Mi dà fiducia perché quest’anno non avevo vinto tante partite perdendo il primo set, credo di essere stato bravo a rimanere lì e a lottare punto a punto”.

Un ulteriore passaggio sulle difficoltà riscontrate a Madrid: “C’è tanta differenza tra i campi esterni e interni, c’è poca terra ed è difficile muoversi, fai fatica a trovare l’equilibrio prima di colpire. Ho avuto qualche difficoltà, ma già dal terzo set sono riuscito a gestirlo. A volte si parte scarichi, dopo una finale non è facile giocare subito il miglior tennis: è difficile continuare, non è facile giocare il miglior tennis anche si è in fiducia. Non è facile incominciare la settimana sabato dopo aver giocato cinque giorni fa, ma sono contento e devo continuare così”.