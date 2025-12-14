LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: Giacomel prova a trascinare gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta maschile di Hochfilzen, gara valida per la Coppa del Mondo 2025/2026 di biathlon. Tutti a caccia della Norvegia, che nonostante il ritiro dei fratelli Boe ha dimostrato ad Oestersund di essere ancora la squadra da battere. Italia che invece vuole ben disimpegnarsi sfruttando l’effetto Giacomel. Appuntamento alle 12.00 con l’avvio della prima frazione.

Azzurri che schiereranno al lancio Elia Zeni, seguito da Lukas Hofer, Didier Bionaz, e Tommaso Giacomel. Quest’ultimo ha incantato sulle nevi austriache trovando la vittoria nella sprint ed il secondo posto nell’inseguimento di ieri. Italia che proverà ad inserirsi nella lotta per il podio, ma servirà una giornata no di una delle compagini maggiormente accreditate per il successo. Favorita d’obbligo la Norvegia con Dale, Botn, Laegreid e Christiansen.

Cercheranno di impensierire lo squadrone norvegese Francia e Svezia, che schierano le formazioni tipo. Anche la Germania inserisce il quartetto al momento migliore, mentre gli Stati Uniti arrivano ad Hochfilzen da quinta forza dopo l’ottima staffetta di Oestersund. Sembrano di un livello apparentemente inferiore Cechia, Svizzera ed Ucraina, compagini da non sottovalutare in caso di una prova pulita al poligono.

La staffetta maschile di Hochfilzen inizierà alle 12.00.