LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Sara Casasola insegue il podio

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Nemur, in Belgio. La prova odierna è la quarta nel calendario della UCI Coppa del Mondo Ciclocross 2025-2026.

Il percorso misura 2,500 metri, caratterizzato dal fondo terroso, che si alternerà a brevi tratti di asfalto. Il tracciato presenta nella prima parte una dura salita, con una seguente discesa ripida che termina con una curva a gomito. Successivamente le atlete affronteranno una parte pianeggiante con un tratto di asfalto, che porterà ad una scalinata artificiale. Finita l’ascesa a piedi, è presente una discesa, con le ultime curve da fare sull’erba con elevata pendenza. Sarà, poi, presente un pezzo in pavé con la strada che tirerà all’insù e subito dopo una lunga parte in contropendenza sul fianco di una collinetta. Terminata questa, ci saranno tre strappi vicini fra loro, a cui si alteranno due piccole discese, che precederanno il traguardo finale.

Lucinda Brand è la favorita numero uno della prova odierna. L’olandese ha ottenuto 10 vittorie e 2 secondi posti nelle dodici corse disputate in stagione, oggi cercherà di ritoccare, ancora, questa statistica incredibile. La 36enne si trova al secondo posto della CDM, a causa dell’assenza della seconda prova a Flamanville. Quest’anno in World Cup ha ottenuto il successo a Tabor e, la corsa settimana, in Sardegna. Svetta in classifica Aniek Van Alphen (Paesi Bassi), che si prospetta come l’avversaria principare per Brand, forte della vittoria ottenuta in Francia. Potrebbe inserirsi nella corsa alla vittoria una terza olandese, Ceylin Alvarado: nonostante le poche gare corse in stagione, appena due, ha conquistato le ultime due edizioni su questo tracciato, oggi va a caccia di una difficile tripletta.

Altre atlete da tenere in considerazione sono Inge Van Der Heijnden (Paesi Bassi), Amandine Fouquenet, Marion Norbert Riberolle (Belgio), (Francia), Kristyna Zemanova (Repubblica Ceca).

Le italiane al via sono Sara Casasola, Giorgia Secchi e Lucia Bramati. La prima è al sesto posto nella classifica di Coppa del Mondo, dopo il secondo posto nella prova di Tabor perso in volata contro la Brand, ha saltato la seconda prova in Francia, ed è tornata in Sardegna, ottenendo un 5° posto. Anche Lucia Bramati non era presente a Flamanville, e dopo il 12° posto di Tabor è migliorata con il 9° in Italia, nella prova odierna cerca un risultato, se possibile, ancora più prestigioso. In questo momento si trova al 13° posto nella generale. Giorgia Secchi ha esordito in CDM proprio a Namur l’anno scorso, oggi cerca di migliorare il 27° posto ottenuto nella prova sarda, posizione più alta raggiunta in World Cup.

