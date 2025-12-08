Coppa del Mondo sci alpino St. Moritz 2025: programma, orari, tv, streaming. Finalmente discesa e superG!

Il grande circo della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 torna in Europa. Il settore femminile riparte da Sankt Moritz, località nella quale è in programma un intenso fine settimana di gare. La stagione delle discipline veloci prende il via con l’esordio delle specialiste di discesa libera e SuperG.

Ad aprire le danze saranno le discesiste. Si parte mercoledì 10 dicembre con la prima di due prove consecutive, test utili a rifinire ulteriormente il proprio stato di forma e a saggiare le condizioni della pista. Venerdì 12, orario di inizio alle 10:15, sarà il momento della prima gara stagionale di una specialità nella quale lo scorso anno ha trionfato l’inarrestabile Federica Brignone, in recupero dopo il grave infortunio subito ad aprile.

Si prosegue sabato 13 con una nuova discesa, partenza prevista alle 10:45, e si chiude il trittico di gare con il SuperG di domenica 14, orario di inizio previsto alle 10:45. I pronostici sembrano aperti in ambito superG, complice l’assenza delle prime due classificate dello scorso anno. Oltre alla fuoriclasse valdostana, mancherà anche la vincitrice della Coppa di specialità Lara Gut, vittima di un grave infortunio negli Stati Uniti. In casa Italia occhi puntati su Sofia Goggia che nelle discipline più congeniali alle proprie caratteristiche proverà a partire forte, acquisire fiducia e inviare un chiaro messaggio alle dirette rivali.

Come seguire le diverse gare in tv? Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alle esigenze della programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SANKT MORITZ 2025

Mercoledì 10 dicembre

Orario da stabilire Prima prova discesa femminile St. Moritz

Giovedì 11 dicembre

Orario da stabilire Seconda prova discesa femminile St. Moritz

Venerdì 12 dicembre

Ore 10.15 Discesa libera femminile St. Moritz

Sabato 13 dicembre

Ore 10.45 Discesa libera femminile St. Moritz

Domenica 14 dicembre

Ore 10.45 SuperG femminile St. Moritz

PROGRAMMA SANKT MORITZ 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.