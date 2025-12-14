AtleticaLive Sport
LIVE Atletica, Europei cross 2025 in DIRETTA: Nadia Battocletti per confermarsi regina degli sterrati
Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di cross 2025, occhi puntati su Nadia Battocletti.
Si chiude oggi l’anno dell’atletica con l’ultimo grande appuntamento stagionale, in scena a Lagoa, in Portogallo. Gli occhi sono puntati soprattutto su Nadia Battocletti, il nome di punta della squadra azzurra.
La trentina arriva a questo Europeo dopo mesi di altissimo livello, dall’ argento al bronzo sui 5000 e 10000 metri, fino all’argento olimpico di Parigi. Oggi, però, il focus è tutto qui, dove sarà chiamata a confermarsi campionessa dopo il successo dello scorso anno.
La concorrenza non manca e il percorso promette battaglia. Le principali rivali rispondono ai nomi dell’olandese Diane Van Es e della britannica Megan Keith, entrambe già sul podio agli Europei di Roma 2024 nei 10.000 metri. Attenzione anche al blocco belga con Jana Van Lent e Chloé Herbiet, campionessa europea nella mezza maratona, senza dimenticare la portoghese Mariana Machado, sostenuta dal pubblico di casa, e la svedese Sarah Lahti.
La giornata non ruota però soltanto attorno a Battocletti. L’Italia si presenta al via con diversi nomi di peso: dal primatista nazionale di maratona Yohanes Chiappinelli a Osama Zoghlami, passando per Pietro Arese, reduce dal record nei 1500 metri, fino a Gaia Sabatini. Presente anche Marta Zenoni, che detiene i primati italiani dei 1500 indoor e del miglio.
Italiani in gara
Uomini
- Luca Alfieri
- Yassin Bouih
- Yohanes Chiappinelli
- Abderrazzak Gasmi
- Giovanni Gatti
- Osama Zhoglami
Donne
- Nadia Battocletti
- Valentina Gemetto
- Micol Majori
- Elisa Palmero
- Nicole Svetlana Reina
- Federica Zanne
Staffetta mista
- Pietro Arese
- Sebastiano Parolini
- Gaia Sabbatini
- Marta Zenoni
Uomini Under 23
- Matteo Bardea
- Nicolò Cornali
- Amorin Gerbeti
- Konjoneh Maggi
- Mattia Marazzoli
- Francesco Ropelato
Donne Under 23
- Lucia Arnoldo
- Carolina Fraquelli
- Chiara Munaretto
- Elena Ribigini
- Laura Ribigini
- Greta Settino
Uomini Under 20
- Giacomo Bellillo
- Vittore Simone Borromini
- Federico Giardiello
- Enrico Ricci
- Alessandro Santangelo
- Luigi Alessio Turrin
Donne Under 20
- Olivia Alessandrini
- Licia Ferrari
- Sofia Ferrari
- Martina Ghisalberti
- Mimosa Miari Fulcis
- Sofia Sidenius
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE degli Europei di cross 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Orari: 10:30 U20 Donne (4450 m), 11:00 U20 Uomini (4450 m), 11:26 U23 Donne (5960 m), 12:00 U23 Uomini (5960 m), 12:30 Mixed Relay (1300 m; 1510 m; 1510 m; 1640 m), 13:00 Senior Donne (7470 m), 13:41 Senior Uomini (7470 m). Buon divertimento!