LIVE Atletica, Europei cross 2025 in DIRETTA: Nadia Battocletti per confermarsi regina degli sterrati

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di cross 2025, occhi puntati su Nadia Battocletti.

Si chiude oggi l’anno dell’atletica con l’ultimo grande appuntamento stagionale, in scena a Lagoa, in Portogallo. Gli occhi sono puntati soprattutto su Nadia Battocletti, il nome di punta della squadra azzurra.

La trentina arriva a questo Europeo dopo mesi di altissimo livello, dall’ argento al bronzo sui 5000 e 10000 metri, fino all’argento olimpico di Parigi. Oggi, però, il focus è tutto qui, dove sarà chiamata a confermarsi campionessa dopo il successo dello scorso anno.

La concorrenza non manca e il percorso promette battaglia. Le principali rivali rispondono ai nomi dell’olandese Diane Van Es e della britannica Megan Keith, entrambe già sul podio agli Europei di Roma 2024 nei 10.000 metri. Attenzione anche al blocco belga con Jana Van Lent e Chloé Herbiet, campionessa europea nella mezza maratona, senza dimenticare la portoghese Mariana Machado, sostenuta dal pubblico di casa, e la svedese Sarah Lahti.

La giornata non ruota però soltanto attorno a Battocletti. L’Italia si presenta al via con diversi nomi di peso: dal primatista nazionale di maratona Yohanes Chiappinelli a Osama Zoghlami, passando per Pietro Arese, reduce dal record nei 1500 metri, fino a Gaia Sabatini. Presente anche Marta Zenoni, che detiene i primati italiani dei 1500 indoor e del miglio.

Italiani in gara

Uomini

Luca Alfieri

Yassin Bouih

Yohanes Chiappinelli

Abderrazzak Gasmi

Giovanni Gatti

Osama Zhoglami

Donne

Nadia Battocletti

Valentina Gemetto

Micol Majori

Elisa Palmero

Nicole Svetlana Reina

Federica Zanne

Staffetta mista

Pietro Arese

Sebastiano Parolini

Gaia Sabbatini

Marta Zenoni

Uomini Under 23

Matteo Bardea

Nicolò Cornali

Amorin Gerbeti

Konjoneh Maggi

Mattia Marazzoli

Francesco Ropelato

Donne Under 23

Lucia Arnoldo

Carolina Fraquelli

Chiara Munaretto

Elena Ribigini

Laura Ribigini

Greta Settino

Uomini Under 20

Giacomo Bellillo

Vittore Simone Borromini

Federico Giardiello

Enrico Ricci

Alessandro Santangelo

Luigi Alessio Turrin

Donne Under 20

Olivia Alessandrini

Licia Ferrari

Sofia Ferrari

Martina Ghisalberti

Mimosa Miari Fulcis

Sofia Sidenius

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE degli Europei di cross 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Orari: 10:30 U20 Donne (4450 m), 11:00 U20 Uomini (4450 m), 11:26 U23 Donne (5960 m), 12:00 U23 Uomini (5960 m), 12:30 Mixed Relay (1300 m; 1510 m; 1510 m; 1640 m), 13:00 Senior Donne (7470 m), 13:41 Senior Uomini (7470 m). Buon divertimento!