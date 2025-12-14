LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: attesa per il ritorno di Van der Poel!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross uomini elitè a Namur, Belgio. Quella odierna è la quarta prova della UCI Coppa del Mondo ciclocross 2025-2026.

Il percorso misura 2,500 metri, caratterizzato dal fondo terroso, che si alternerà a brevi tratti di asfalto. Il tracciato presenta nella prima parte una dura salita, con una seguente discesa ripida che termina con una curva a gomito. Successivamente i corridori affronteranno una parte pianeggiante, con anche un tratto di asfalto, che porterà ad una scalinata artificiale. Finita l’ascesa a piedi, si tornerà a scendere, con le ultime curve da fare sull’erba con elevata pendenza. Sarà, poi, presente un pezzo in pavé con la strada che tirerà all’insù e subito dopo una lunga parte in contropendenza sul fianco di una collinetta. Terminata questa, ci saranno tre strappi vicini fra loro, a cui si alteranno due corte discese, che precederanno il traguardo finale.

Alla sua prima corsa stagionale nel ciclocross Mathieu Van Der Poel è il favorito indiscusso di oggi. L’olandese ha già vinto cinque volte su questo percorso e sembra che nulla possa ostacolarlo vero la sesta volta. Il 7 volte campione del mondo nel ciclocross (otto contando quello su strada) è rimasto imbattuto per tutta la stagione precedente, la sua ultima sconfitta risale al 24/01/2024, (11 gare vinte consecutivamente). Per trovarne un’altra, bisognerebbe tornare indietro di altre 13 gare, all’8/01/2023. Su 9 partecipazioni, in tutte le categorie, su questo tracciato sono arrivate 6 vittorie (5 fra gli elité e 1 fra gli juniores) e tre podi, in queste occasioni è sempre stato Van Aert a vincere. Belga che, però, oggi sarà assente.

Nella corsa per il podio Thibau Nys e Michael Vanthourenhout. Quest’ultimo viene dalla vittoria nell’ultima gara di CDM, disputata in Sardegna. Il belga ha già trionfato 3 volte su questo percorso (compreso l’europeo del 2022), oggi si presenta come uno dei candidati per un piazzamento di rilievo. Anche se assente in Sardegna Thibau Nys è rimasto primo in classifica di CDM, forte della doppietta nelle prime due gare stagionali. Il figlio d’arte ha dimostrato un livello superiore agli avversari ffrontati finora, oggi un posto fra i primi 3 è probabile.

Joris Nieuwenhuis e Lars Van Der Haar (Paesi Bassi), Toon Aerts, Niels Vandeputte e Laurens Sweeck (Belgio) e Felipe Orts (Spagna) sono altri candidati per un pazzamento importante.

Filippo e Mattia Agostinacchio e Stefano Viezzi sono gli italiani in corsa. Il primo ha ottenuto come miglior piazzamento in CDM un ottavo posto, la scorsa settimana in Sardegna. L’anno scorso fra gli elité aveva ottenuto un 27esimo posto su questo tracciato. Per Mattia Agostinacchio, invece, si tratta dell’esordio in World Cup fra gli elité, la speranza è che comunque vada la corsa, il fatto di correre con i prof dia al campione europeo U23 esperienza e fiducia. Stefano Viezzi che ha corso, la scorsa stagione, due gare con gli elité, oggi cercherà di migliorare il 20° posto ottenuto l’anno scorso a Dendemonde.

L'inizio è previsto per le 15.10.