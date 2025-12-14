LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Vinatzer cerca la svolta anche tra i pali stretti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Val d’Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si chiude con il consueto appuntamento fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo nella località francese, che ospita il terzo slalom maschile della stagione, un’altra tappa di avvicinamento all’appuntamento a Cinque Cerchi.

Si preannuncia ancora una volta la sfida apertissima tra i norvegesi che vogliono riscattarsi dopo un avvio di stagione non straordinario in questa specialità che li ha visti grandi protagonisti, i francesi padroni di casa Clement Noel e Paco Rassat, vincitore a Gurgl e il brasiliano Lukas Braathen Pinheiro, che si è aggiudicato la prima tappa di Coppa a Levi. Non mancano gli outsider di lusso. Felix McGrath è la punta della squadra norvegese ma attenzione anche al sempreverde Henrik Kristoffersen e a Timon Haugan.

Tra i protagonisti annunciati della gara odierna ci sono anche lo svizzero Loic Meillard, in una specialità in cui ultimamente gli elvetici non sono stati protagonisti come in tutte le altre gare di Coppa del Mondo ma in cui lui è riuscito a conquistare il titolo iridato a Saalbach, il francese Steven Amiez, sulla neve di casa, le grandi sorprese di questa prima parte di stagione, il finlandese Eduard Hallberg che ha riportato i finnici sul podio a Levi dopo i fasti firmati da Kalle Palander e il belga Armand Mafrchand che ha portato il Belgio per la prima volta sul podio di Coppa del Mondo a Gurgl. Occhio anche agli austriaci, lontani dai migliori nelle prime due gare ma decisi a risalire la china.

Per l’Italia c’è grande attesa per Alex Vinatzer, l’ultima volta sul podio in slalom a Kitzbuehel lo scorso anno con il secondo posto, ma in grandissima condizione, palesata negli ultimi due appuntamenti di Gigante. La squadra azzurra è composta da sei atleti, scelti dopo una selezione interna. I sei pettorali dell’Italia sono stati assegnati ad Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Matteo Canins, Simon Maurberger e Tommaso Saccardi..

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Val d’Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. La partenza della prima manche è fissata alle 9.30, mentre la seconda scatterà a partire dalle 13.00, buon divertimento!