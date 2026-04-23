Sport in tv oggi (giovedì 23 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 23 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid, il ciclismo con il Tour of the Alps, il basket femminile con gara-1 della finale play-off, e tanto altro ancora.

Ci sarà una sola italiana in campo quest’oggi nel secondo turno del WTA 1000 di Madrid: nel terzo match dalle 11.00 sarà la volta di Jasmine Paolini, numero 8 del seeding, impegnata contro la tedesca Laura Siegemund. Non ci saranno italiani in campo in singolare, invece, nell’ATP Masters 1000 iberico.

Potrebbe chiudersi questa sera la finale play-off della Serie A1 di basket femminile: Venezia, dopo ave vinto gara-1 in casa di Schio, ospiterà le scledensi per portare il tricolore in Laguna. Il Famila, invece, proverà a riequilibrare la serie per giocarsi poi la bella con il vantaggio del fattore campo.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 23 aprile

8.30 Vela, Semaine Olympique Française: regate di flotta – Nessuna copertura tv / streaming

9.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo junior Il Cairo: 3a giornata – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Lotta, Europei Tirana: -50 kg, -55 kg, -59 kg, -68 kg, -76 kg femminile (con Enrica Rinaldi) – UWW+

10.45 Ciclismo, Tour of the Alps: 4a tappa, Arco-Trento (167.8 km) – 13.25 Rai Sport HD, Rai Play, 13.35 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: 1° turno singolare – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

11.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: 2° turno singolare e 1° turno doppio (3° match dalle 11.00 Paolini-Siegemund) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW

14.00 Sollevamento pesi, Europei: -88 kg maschili (Cristiano Ficco) – Weightlifting House

17.00 Sollevamento pesi, Europei: -77 kg femminili (Genna Toko) – Weightlifting House

19.00 Rally, Spagna: 1a giornata – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, rally.tv

20.15 Basket femminile, Serie A1: gara-2 finale playoff, Venezia-Schio – Rai Sport HD, Rai Play

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.45

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIEGEMUND (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI VENEZIA-SCHIO DI BASKET FEMMINILE DALLE 20.15