A che ora gli sport invernali oggi: orari 7 dicembre, calendario gare, tv, streaming

Oggi, domenica 7 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, il salto con gli sci, lo sci di fondo, la combinata nordica, lo slittino e lo speed skating, e di Coppa del Mondo junior per lo speed skating.

Si concluderà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: alle ore 13.15 si terrà la 10 km pursuit femminile, mentre alle ore 15.20 sarà la volta della 12.5 km pursuit maschile. L’Italia schiererà otto azzurri.

Si sono qualificati per i due inseguimenti tra le donne Lisa Vittozzi, che partirà 15ma, Dorothea Wierer, 17ma, Samuela Comola, 22ma, Michela Carrara, 54ma, ed Hannah Auchentaller, 56ma, e tra gli uomini Tommaso Giacomel, ottavo, Lukas Hofer, 28°, ed Elia Zeni, 58°.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 7 dicembre

2.30 Snowboard, Coppa del Mondo Mylin: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

6.30 Snowboard, Coppa del Mondo Mylin: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 1, discovery+

9.00 Speed skating, Coppa del Mondo Junior Collalbo: 2a giornata – Nessuna copertura tv / streaming

9.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim: 10 km tl femminile – Rai Play Sport 1, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

10.35 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo femminile, 1a manche – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

10.45 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: 10 km pursuit femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.55 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: Gundersen LH HS138 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

11.55 Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim: 10 km tl maschile – Rai Play Sport 1, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.15 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo femminile, 2a manche – discovery+

12.55 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla: qualificazioni LH HS134 maschile – discovery+

13.15 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: 10 km pursuit femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

13.30 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: 12.5 km pursuit maschile – Nessuna copertura tv / streaming

13.50 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: team relay – discovery+

14.05 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: Gundersen 10 km maschile – discovery+

14.15 Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen: 500, mass start, team sprint – discovery+, YouTube Skating ISU

14.25 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla: LH HS134 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.20 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: 12.5 km pursuit maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Tremblant: gigante femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Ruka: moguls maschili e femminili – discovery+

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: gigante maschile, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Tremblant: gigante femminile, 2a manche – Rai Play Sport 2, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, differita ore 22.10 Rai Sport HD

20.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Solitude: sprint femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

20.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Solitude: sprint maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: gigante maschile, 2a manche – Rai Play Sport 1, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, dalle 21.15 anche su Rai Sport HD (al termine del nuoto)