A che ora il biathlon oggi in tv, Inseguimenti Oestersund 2025: programma, tv, startlist, streaming
Si completa il programma di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: nel pomeriggio di oggi, domenica 7 dicembre, si terranno gli inseguimenti. Alle ore 13.15 toccherà alla 10 km femminile, mentre alle ore 15.20 sarà la volta della 12.5 km maschile.
L’Italia schiererà otto azzurri: tra le donne Lisa Vittozzi partirà 15ma, Dorothea Wierer 17ma, Samuela Comola 22ma, Michela Carrara 54ma, ed Hannah Auchentaller 56ma, mentre tra gli uomini Tommaso Giacomel scatterà ottavo, Lukas Hofer 28°, ed Elia Zeni 58°.
La diretta tv delle pursuit della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD (per le donne), Eurosport 1 HD (per gli uomini), discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025
Domenica 7 dicembre 2025
Ore 13.15: 10 km pursuit femminile ad Oestersund (Svezia)
Ore 15.20: 12.5 km pursuit maschile ad Oestersund (Svezia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 2 HD (per le donne), Eurosport 1 HD (per gli uomini), discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – 10 KM PURSUIT FEMMINILE
1 y MINKKINEN Suvi FIN 0:00
2 MAGNUSSON Anna SWE 0:17
3 MICHELON Oceane FRA 0:21
4 HAUSER Lisa Theresa AUT 0:30
5 OEBERG Elvira SWE 0:45
6 JAKIELA Joanna POL 0:47
7 b KIRKEEIDE Maren NOR 0:50
8 TANNHEIMER Julia GER 0:51
9 HALVARSSON Ella SWE 0:53
10 LIE Lotte BEL 0:53
11 r JEANMONNOT Lou FRA 0:55
12 HAMALAINEN Inka FIN 0:57
13 BENED Camille FRA 0:59
14 CHARVATOVA Lucie CZE 1:00
15 VITTOZZI Lisa ITA 1:01
16 ANDERSSON Sara SWE 1:02
17 WIERER Dorothea ITA 1:02
18 RICHARD Jeanne FRA 1:09
19 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1:10
20 BENDIKA Baiba LAT 1:13
21 DAVIDOVA Marketa CZE 1:16
22 COMOLA Samuela ITA 1:17
23 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:19
24 DIMITROVA Valentina BUL 1:20
25 BASERGA Amy SUI 1:20
26 OEYGARD Marit NOR 1:21
27 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1:22
28 GUIGONNAT Gilonne FRA 1:27
29 GANDLER Anna AUT 1:31
30 GROTIAN Selina GER 1:31
31 ROUSSEAU Shilo CAN 1:31
32 VOIGT Vanessa GER 1:32
33 TOMINGAS Tuuli EST 1:34
34 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1:38
35 FREED Margie USA 1:38
36 LAMPIC Anamarija SLO 1:40
37 HETTICH-WALZ Janina GER 1:43
38 ZDOUC Dunja AUT 1:45
39 SIDOROWICZ Natalia POL 1:45
40 SKOTTHEIM Johanna SWE 1:46
41 KLEMENCIC Polona SLO 1:48
42 WEIDEL Anna GER 1:48
43 CLOETENS Maya BEL 1:48
44 VOLFA Estere LAT 1:49
45 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1:49
46 CHALYK Daryna UKR 1:50
47 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1:52
48 FICHTNER Marlene GER 1:54
49 TODOROVA Milena BUL 1:55
50 REPINC Lena SLO 1:58
51 ERMITS Regina EST 1:58
52 HRISTOVA Lora BUL 1:59
53 KUZMINA Anastasiya SVK 1:59
54 CARRARA Michela ITA 2:00
55 MEIER Lea SUI 2:02
56 AUCHENTALLER Hannah ITA 2:04
57 NEDZA-KUBINIEC Anna POL 2:05
58 MENGIN Amandine FRA 2:06
59 OEBERG Hanna SWE 2:07
60 LEVINS Chloe USA 2:09
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – 12.5 KM PURSUIT MASCHILE
1 y BOTN Johan-Olav NOR 0:00
2 ULDAL Martin NOR 0:11
3 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:14
4 r LAEGREID Sturla Holm NOR 0:25
5 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:25
6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:30
7 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0:37
8 GIACOMEL Tommaso ITA 0:38
9 PERROT Eric FRA 0:40
10 STEFANSSON Malte SWE 0:45
11 GERMAIN Maxime USA 0:51
12 NAWRATH Philipp GER 0:54
13 STRELOW Justus GER 1:01
14 PONSILUOMA Martin SWE 1:03
15 BRANDT Viktor SWE 1:06
16 HORN Philipp GER 1:06
17 ILIEV Vladimir BUL 1:16
18 WRIGHT Campbell USA 1:18
19 b FREY Isak Leknes NOR 1:21
20 STROLIA Vytautas LTU 1:22
21 EDER Simon AUT 1:24
22 HORNIG Vitezslav CZE 1:34
23 GUNKA Jan POL 1:36
24 MANDZYN Vitalii UKR 1:37
25 RIETHMUELLER Danilo GER 1:38
26 SEPPALA Tero FIN 1:46
27 KARLIK Mikulas CZE 1:46
28 HOFER Lukas ITA 1:46
29 GUIGONNAT Antonin FRA 1:47
30 DOVZAN Miha SLO 1:48
31 CLAUDE Florent BEL 1:50
32 MAGAZEEV Pavel MDA 1:51
33 BURKHALTER Joscha SUI 1:56
34 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:56
35 KRCMAR Michal CZE 1:56
36 PLANKO Lovro SLO 2:03
37 BIRKENTALS Renars LAT 2:05
38 HARTWEG Niklas SUI 2:07
39 NELIN Jesper SWE 2:11
40 KAISER Simon GER 2:12
41 CLAUDE Fabien FRA 2:12
42 JACQUELIN Emilien FRA 2:13
43 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2:17
44 YAN Xingyuan CHN 2:20
45 KIREYEV Vladislav KAZ 2:23
46 SCHOMMER Paul USA 2:24
47 BADACZ Konrad POL 2:24
48 ZAWOL Marcin POL 2:25
49 FAK Jakov SLO 2:26
50 STVRTECKY Jakub CZE 2:27
51 SIIMER Kristo EST 2:29
52 STROEMSHEIM Endre NOR 2:29
53 DOHERTY Sean USA 2:30
54 MUELLAUER Fabian AUT 2:33
55 BORGULA Jakub SVK 2:37
56 NORDGREN Melker SWE 2:38
57 STALDER Sebastian SUI 2:44
58 ZENI Elia ITA 2:45
59 FOMIN Maksim LTU 2:49
60 SINAPOV Anton BUL 2:49