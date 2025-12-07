F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: orario gara, programma, streaming

Il circuito di Yas Marina sarà teatro quest’oggi del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo 23 gare e 6 Sprint è arrivato finalmente il momento decisivo per l’assegnazione del titolo iridato, con tre piloti racchiusi in 16 punti e quindi virtualmente in lizza per centrare il bersaglio grosso prima dell’imminente rivoluzione regolamentare.

Max Verstappen partirà dalla pole position davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre a seguire troviamo in griglia dei possibili arbitri della volata mondiale come la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Il portacolori della Red Bull, per ottenere il quinto titolo consecutivo, deve vincere la corsa e sperare che Norris finisca fuori dal podio.

La gara di Abu Dhabi verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire in chiaro il Gran Premio in differita dalle ore 16.55. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP ABU DHABI F1 2025

Domenica 7 dicembre

Ore 14.00 Gara ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP ABU DHABI F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Abu Dhabi alle 16.55.