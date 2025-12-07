LIVE Sci alpino, Gigante Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Vinatzer cerca conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante maschile di Beaver Creek, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/2026. La lunga tappa americana, condizionata da continui cambiamenti di programma, si chiude con lo Slalom Gigante, confermato come da vigilia alla domenica.

L’andamento delle ultime due stagioni ci consegna un favorito d’obbligo per questa gara: Marco Odermatt. Negli ultimi inverni l’elvetico ha dominato in lungo ed in largo tra le porte larghe e quest’oggi proverà a conquistare l’ennesima vittoria della sua carriera. In quest’inizio di stagione lo svizzero ha già conquistato una vittoria in gigante, nella gara inaugurale di Soelden, una nel Super G di Copper Mountain ed una nella discesa di Beaver Creek andata in scena lo scorso giovedì.

Non mancheranno però gli avversari. Stefan Brennsteiner arriva a questa gara da leader della classifica di specialità dopo aver trionfato nel gigante di Copper Mountain. Dopo due gare l’austriaco guida la graduatoria davanti al connazionale Marco Schwarz, secondo e quarto in stagione tra le porte larghe, ed Henrik Kristoffersen, settimo e secondo.

L’Italia si affida ad Alex Vinatzer per provare ad essere grande protagonista. L’azzurro cerca conferme dopo lo splendido quinto posto ottenuto sulla neve di Copper Mountain, per provare a conquistare fiducia e la consapevolezza di potersi giocare anche il podio.. Per gli azzurri saranno in gara anche Luca de Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti e Tobias Kastlunger.

La prima manche è in programma alle 18.00, orario italiano, mentre la seconda scatterà alle 21.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del gigante di Beaver Creek con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’evento. Buon divertimento!