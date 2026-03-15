A che ora gli sport invernali oggi in tv: programma 15 marzo e streaming

Oggi, domenica 15 marzo, saranno di scena diversi sport invernali oltre alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: si concluderanno le gare delle tappe di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo sci di fondo, il salto con gli sci, la combinata nordica e lo snowboard, mentre si assegneranno i titoli ai Mondiali di short track e continueranno i Mondiali di curling femminile.

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Nello sci alpino, per la Coppa del Mondo di Are (Svezia), vedremo all’opera nello slalom femminile ben sette azzurre, ovvero Lara Della Mea, Martina Peterlini, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e Laura Steinmair.

Per quanto concerne, invece, la Coppa del Mondo di Courchevel di sci alpino, nel superG maschile saranno protagonisti nove italiani, ovvero Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Marco Abbruzzese, Benjamin Jacques Alliod, Max Perathoner e Florian Schieder.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 15 marzo

2.00 Curling femminile, round robin Mondiali Calgary: Italia-Corea del Sud, Cina-Svizzera, Australia-Danimarca, Stati Uniti-Canada – The Curling Channel

9.00 Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Rai 2 HD (8.30-10.30, 12.00-13.00), Rai Sport HD (10.30-12.30, 13.30-16.25, 18.35-21.00), Rai Play CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

9.00 Sci alpino, Mondiali Juniores Narvik: 1a manche slalom maschile – FIS TV

9.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: qualificazioni Large Hill HS134 maschile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

9.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Are: 1a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

10.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Gundersen HS130 femminile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

10.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Courchevel: superG maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

11.00 Snowboard, Coppa del Mondo Montafon: cross maschile e femminile – Rai Play Sport 3, Discovery Plus, HBO Max

11.20 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Gundersen HS130 maschile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

12.00 Sci alpino, Mondiali Juniores Narvik: 2a manche slalom maschile – FIS TV

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Are: 2a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

12.35 Biathlon, Coppa del Mondo Otepää: staffetta single mixed – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

13.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Gundersen 5 km femminile – Discovery Plus, HBO Max

13.50 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Gundersen 10 km maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

14.00 Snowboard, Coppa del Mondo Val St. Come: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

14.20 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: Large Hill HS134 femminile – Discovery Plus, HBO Max

14.40 Biathlon, Coppa del Mondo Otepää: staffetta mista – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

15.15 Short track, Mondiali Montreal: 3a giornata, ripescaggi – YouTube Skating ISU

15.30 Curling femminile, round robin Mondiali Calgary: Danimarca-Svezia, Corea del Sud-Giappone, Scozia-Stati Uniti, Australia-Norvegia – The Curling Channel

16.10 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: Large Hill HS134 maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

18.00 Snowboard, Coppa del Mondo Val St. Come: PGS maschile e femminile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

18.35 Short track, Mondiali Montreal: 3a giornata, finali – Rai Play Sport 3, Discovery Plus, HBO Max, YouTube Skating ISU

20.30 Curling femminile, round robin Mondiali Calgary: Italia-Svezia, Giappone-Norvegia, Turchia-Scozia, Canada-Cina – The Curling Channel

1.30 di lunedì 16 marzo Curling femminile, round robin Mondiali Calgary: Italia-Australia, Stati Uniti-Turchia, Svizzera-Corea del Sud, Danimarca-Cina – The Curling Channel