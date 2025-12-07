LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel vuole la rimonta da podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’attesissimo inseguimento maschile di Biathlon di Oestersund (SWE) che vede ai nastri di partenza Giacomel in caccia del podio nel format con 4 poligoni e 12,5 km di sci di fondo da percorrere.

Una gara decisamente incerta, visto che davanti a tutti abbiamo la grande rivelazione di questo primo scorcio di stagione: Johan Olav Botn che partirà con ben 11″ di margine sul connazionale Martin Uldal e 14″ sul francese Quentin Fillon Maillet. Tra i pretendenti per la vittoria non possiamo omettere Sebastian Samielsson e Sturla Holm Laegreid, che partono rispettivamente a 25″ e 26″. Christiansen e Bakken chiudono la top 7 di partenza a 30″ e 37″.

Tommaso Giacomel parte da una interessante ottava piazza a 38″ da Botn e che si trascinerà dietro quantomeno per il primo giro Eric Perrot a 40″ in partenza. Gli altri italiani saranno più indietro, con Lukas Hofer che scatta 27° a 1’46” ed Elia Zeni che parte nelle estreme retrovie dello schieramento oltre i due minuti di distacco dalla testa.

l'inseguimento maschile di Biathlon che chiude la prima tappa di Coppa da Oestersund che prenderà il via a partire dalle ore 15:20