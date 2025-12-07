A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 10 km Trondheim 2025: programma, tv, startlist, streaming

Terzo e ultimo giorno di gare a Trondheim. Si chiude questa parte norvegese della Coppa del Mondo di sci di fondo, e stavolta è in tecnica libera che si va a gareggiare in questa 10 km con partenza a intervalli dalla quale ci si attendono numerosi temi d’interesse.

Il capitolo Italia, innanzitutto: sono 12 a presentarsi al via, 6 per parte. Si spera di rivedere al via Maria Gismondi, non partita ieri, ma molti occhi sono al solito puntati sulla condizione di Federico Pellegrino. Il tutto in quello che può essere un giorno ancora a tinte norvegesi, forse non allo stesso livello di ieri (8 su 8 nel maschile), ma comunque a grandi linee. Quelle che, sempre ieri, Jessie Diggins ha deciso di spezzare e di tingere a stelle e strisce.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà oggi a Trondheim. Non ci sarà una diretta tv in quanto tale; diretta streaming prevista su Eurosport 1, Discovery+, DAZN e RaiPlay Sport 1. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO TRONDHEIM 2025 OGGI

Domenica 7 dicembre

Ore 9:30 10 km tl femminile

Ore 11:55 10 km tl maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO TRONDHEIM 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, RaiPlay Sport 1

Diretta Live testuale: OA Sport

