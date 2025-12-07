Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 10 km Trondheim 2025: programma, tv, startlist, streaming
Terzo e ultimo giorno di gare a Trondheim. Si chiude questa parte norvegese della Coppa del Mondo di sci di fondo, e stavolta è in tecnica libera che si va a gareggiare in questa 10 km con partenza a intervalli dalla quale ci si attendono numerosi temi d’interesse.
Il capitolo Italia, innanzitutto: sono 12 a presentarsi al via, 6 per parte. Si spera di rivedere al via Maria Gismondi, non partita ieri, ma molti occhi sono al solito puntati sulla condizione di Federico Pellegrino. Il tutto in quello che può essere un giorno ancora a tinte norvegesi, forse non allo stesso livello di ieri (8 su 8 nel maschile), ma comunque a grandi linee. Quelle che, sempre ieri, Jessie Diggins ha deciso di spezzare e di tingere a stelle e strisce.
La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà oggi a Trondheim. Non ci sarà una diretta tv in quanto tale; diretta streaming prevista su Eurosport 1, Discovery+, DAZN e RaiPlay Sport 1. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO TRONDHEIM 2025 OGGI
Domenica 7 dicembre
Ore 9:30 10 km tl femminile
Ore 11:55 10 km tl maschile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO TRONDHEIM 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, RaiPlay Sport 1
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST
DONNE
1 THEKKADA NANJUNDA Bhavani IND
2 FLORES Martina U23 CHI
3 del RIO Gina U23 AND
4 KRAMER Kendall USA
5 KAASIKU Keidy EST
6 HAVLICKOVA Barbora CZE
7 KREHL Sofie GER
8 WERRO Giuliana SUI
9 TSUCHIYA Masae JPN
10 NISSINEN Vilma FIN
11 DIETZE Anna-Maria GER
12 KAELIN Marina U23 SUI
13 COMARELLA Anna ITA
14 KAHARA Jasmin FIN
15 MANDELJC Anja SLO
16 RYYTTY Vilma FIN
17 SAUERBREY Katherine GER
18 FAEHNDRICH Nadine SUI
19 DAHLQVIST Maja SWE
20 GISMONDI Maria U23 ITA
21 WEBER Anja SUI
22 GANZ Caterina ITA
23 KALVAA Anne Kjersti NOR
24 STEWART-JONES Katherine CAN
25 BRENNAN Rosie USA
26 JOENSUU Jasmi FIN
27 KERN Julia USA
28 RIBOM Emma SWE
29 WENG Lotta Udnes NOR
30 JANATOVA Katerina YC CZE
31 SANNESS Nora NOR
32 NISKANEN Kerttu FIN
33 TUUL Teesi EST
34 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR
35 CRIDLAND Phoebe AUS
36 KARLSSON Frida SWE
37 PULLES Mariel Merlii EST
38 SUNDLING Jonna SWE
39 WENG Tiril Udnes YC NOR
40 ILAR Moa SWE
41 MIKKELSPLASS Marte NOR
42 STADLOBER Teresa AUT
43 RYDZEK Coletta GER
44 ANDERSSON Ebba SWE
45 EIDUKA Patricija LAT
46 DRIVENES Julie Bjervig NOR
47 KOBAYASHI Chika JPN
48 DIGGINS Jessie USA
49 MARCISZ Izabela POL
50 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
51 FORDHAM Rosie AUS
52 HOFFMANN Helen GER
53 SONNESYN Alayna USA
54 PARMAKOSKI Krista FIN
55 CASSOL Federica ITA
56 SLIND Astrid Oeyre NOR
57 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen U23 NOR
58 WENG Heidi NOR
59 OLDHAM Kate USA
60 KAELIN Nadja SUI
61 LAURENT Nadine U23 ITA
62 FINK Pia GER
63 QUINTIN Lena FRA
64 FALSTER Nora Elisabeth U23 NOR
65 HONDA Chika JPN
66 STEPASHKINA Nadezhda KAZ
67 LEE Eui Jin KOR
68 SHURYGA Angelina KAZ
69 SCHERZ Magdalena AUT
70 VELICER Sophia Tsu TPE
71 MONSORNO Nicole ITA
72 HAN Dasom KOR
73 SZYSZKA Andzelika POL
74 LIE Ellen Soehol AUS
75 WILLIAMS Tabitha U23 GBR
76 MELNIK Anna KAZ
77 BYGRAVE Tuva AUS
78 PRYCE Anna GBR
79 RYAZHKO Darya KAZ
80 YILAMUJIANG Dinigeer CHN
81 SKINDER Monika POL
82 RUCKA-MICHALEK Eliza POL
83 HOOKER Maddie U23 AUS
84 BERANOVA Tereza CZE
UOMINI
1 MURPHY Tucker BER
2 LIMBAGA Edward PHI
3 LAU Nicholas TTO
4 OLSGARD Victor Domingo PER
5 KEMMISSA Abderrahim MAR
6 KERTESZ Attila Mihaly ISR
7 TAWK Samer LBN
8 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER
9 HEGGEN Lars U23 NOR
10 BOLGER Kevin USA
11 JAGER Luke USA
12 BOEGL Lucas YC GER
13 HIROSE Ryo JPN
14 HIMMA Martin EST
15 EKBERG Johan SWE
16 HAGENBUCH John Steel USA
17 PRALONG Candide SUI
18 MOLLESTAD Thomas Linnebo U23 NOR
19 BURY Dominik POL
20 ROSJOE Eric SWE
21 PARISSE Clement FRA
22 TICCO’ Giovanni ITA
23 DAPRA’ Simone ITA
24 NOTZ Florian GER
25 IVERSEN Emil NOR
26 KLEE Beda SUI
27 RUEESCH Jason SUI
28 HEDEGART Einar NOR
29 BRUGGER Janosch GER
30 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
31 ANTTOLA Niko U23 FIN
32 VENTURA Paolo ITA
33 ALEV Alvar Johannes EST
34 BABA Naoto JPN
35 CAROLLO Martino U23 ITA
36 LOVERA Victor FRA
37 GRAZ Davide ITA
38 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND
39 McMULLEN Zanden USA
40 LAPIERRE Jules FRA
41 OGDEN Ben USA
42 MOCH Friedrich GER
43 ANDERSEN Iver Tildheim NOR
44 NISKANEN Iivo FIN
45 SCHUMACHER Gus USA
46 POROMAA William SWE
47 KRUEGER Simen Hegstad NOR
48 PUKHKALO Vitaliy KAZ
49 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
50 ROOS Henri EST
51 RUUSKANEN Arsi FIN
52 LISOHOR Oleksandr U23 UKR
53 BERGLUND Gustaf SWE
54 VIGANTS Raimo YC LAT
55 JENSSEN Jan Thomas NOR
56 SIMENC Miha SLO
57 BARP Elia ITA
58 ROJO GARCIA Imanol ESP
59 LAPALUS Hugo FRA
60 YAMAZAKI Daito U23 JPN
61 DESLOGES Mathis FRA
62 VESTIN Rikard SWE
63 STENSHAGEN Mattis NOR
64 KALEV Christopher EST
65 REE Andreas Fjorden NOR
66 PARANTAINEN Kalle FIN
67 NYENGET Martin Loewstroem NOR
68 LICEF Miha SLO
69 MUSGRAVE Andrew GBR
70 BAUER Matyas U23 CZE
71 KETTERSON Zak USA
72 CHAPPAZ Jules FRA
73 ANGER Edvin SWE
74 SAVARY Antonin SUI
75 VERMEULEN Mika AUT
76 STOELBEN Jan GER
77 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
78 KASAHARA Sho JPN
79 MAKI Joni YC FIN
80 BRANDNER Alexander AUT
81 GLEDHILL Gabriel GBR
82 JARECKI Piotr U23 POL
83 GONTAR Valeriy SLO
84 CLUGNET James GBR
85 MOSER Benjamin YC AUT
86 BENEDIKTSSON Dagur ISL
87 PYYKKO Veeti FIN
88 NURSBEKOV Yernar KAZ
89 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT
90 FOETTINGER Michael AUT
91 DAL FARRA Franco ARG
92 de CAMPO Seve AUS
93 ENGEL Erik AUT
94 DEYANOV Simeon BUL
95 BRYJA Sebastian POL
96 TUZ Jiri U23 CZE
97 FODSTAD Fredrik COL
98 MURATBEKOV Amirgali U23 KAZ
99 BELLINGHAM Phillip AUS
100 LEE Joonseo U23 KOR
101 BYUN Ji Yeong KOR
102 ISSABEK Iliyas U23 KAZ
103 KONYA Adam HUN
104 LIU Rongsheng CHN
105 WALKER-BROOSE Bentley AUS
106 POUTOT Mathis BEL
107 de CAMPO Fedele AUS
108 SKOLNIEKS Jekabs U23 LAT
109 ENDRESTAD Sebastian CHI
110 CHEN Degen CHN
111 LI Minglin CHN
112 SKENDER Marko CRO
113 STERN Nejc U23 SLO