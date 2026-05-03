Tuffi, la Cina completa l’en plein alla Super Final di Pechino

Si è conclusa la Super Final della Coppa del Mondo di tuffi a Pechino. Un dominio assoluto dei padroni di casa, che hanno monopolizzato il primo posto in tutte le gare. Le ultime affermazioni per la Cina sono arrivate dalle gare individuali dai tre metri femminili e dalla piattaforma maschile.

Strepitoso duello tutto cinese dai tre metri, con la vittoria che è andata Chen Jia (374.40) per poco più di un punto sulla connazionale Chen Yiwen (373.05). Una gara praticamente in parallelo per le due cinesi, anche se non sono mai riuscite ad andare oltre gli ottanta punti con un tuffo. In terza posizione ha terminato l’australiana Madison Keeney (339.00), che ha pure sbagliato il doppio e mezzo rovesciato carpiato (49.50). Nella finale a quattro ha terminato poi ultima l’altra australiana Alysha Koloi con 294.60.

Bellissima anche la sfida dalla piattaforma maschile con il cinese Bai Yuming (542.95) che ha rimontato il messicano Randal Willars Valdez (538.15). Strepitosi gli ultimi due tuffi di Bai, che ha conquistato 104.40 punti con il triplo e mezzo indietro carpiato (ben tre dieci dai giudici) e 101.75 con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato. A Willars Valdez non è bastato un clamoroso quadruplo e mezzo avanti carpiato da 106.60 come ultimo tuffo. Sul podio ci sale anche l’altro cinese Lian Junjie (506,80) a cui non sono bastati cinque dieci presi sia con il doppio e mezzo ritornato con un avvitamento (96.00) ed il quadruplo e mezzo avanti raggruppato (111.00), ma ha sbagliato il triplo e mezzo rovesciato raggruppato (49.30) ed il triplo e mezzo indietro carpiato (64.80).

L’Italia presentava nelle gare individuali la sola Sarah Jodoin di Maria, che è uscita subito nella fase degli scontri diretti. Il miglior risultato è stato il sesto posto di Riccardo Giovannini e Simone Conte nel sincro dalla piattaforma. Settimo invece per il Team Event, mentre ottavi hanno terminato Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia dai tre metri.