LIVE Sci di fondo, 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA: si chiude con le gare con partenza ad intervalli

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’ultima giornata di gare dal tempo dello sci di fondo di Trondheim, oggi vanno in scena le 10 chilometri a tecnica libera con partenza ad intervalli!

Klaebo vuole chiudere il 3 su 3 dopo che si è imposto nella sprint e nello skiathlon, in entrambi i casi dominando la volata, e quest’oggi ha lo scoglio più difficile. Vincere in questa gara significherebbe attentare davvero alla possibilità dei 6 ori a Milano Cortina, visto che sulla distanza dei 10 chilometri di solito sono altri i norvegesi che si impongono a skating. Oggi sarà Amundsen il principale rivale, con Andersen pronto a fregiarsi dell’ennesimo podio nel format e Ree che è alla porta.

L’Italia si affida alla squadra maschile, con Pellegrino, Barp, Graz, Carollo in grande forma soprattutto nel veneto, ieri 15° e già 8° distance nella 20 km di massa. Vedremo come saprà adattarsi oggi, presenti anche Daprà e De Fabiani tra i maschi mentre le donne si affidano a Ganz e Comarella per un risultato di rilievo nelle 20 magari. Compito di Cassol, Monsorno e Laurent fare esperienza nel massimo circuito. Tra le donne si annuncia tanto equilibrio con almeno 7 atlete che possono imporsi.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE dell’ultima giornata di gare dal tempo dello sci di fondo di Trondheim, oggi vanno in scena le 10 chilometri a tecnica libera con partenza ad intervalli, si parte alle 9:30 con le donne e alle 11;50 con gli uomini. Vi aspettiamo!