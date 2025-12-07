Coppa del Mondo ciclocross Terralba 2025 oggi: orari, tv, programma, streaming

La Coppa del Mondo di ciclocross arriva alla terza tappa e sarà in Italia a Terralba. Si gareggia dunque in Sardegna, dove si terranno le gare élite maschili e femminili, mentre non sono in programma le categorie giovanili. Tanti i ciclisti italiani presenti, con un folto gruppo nei convocati del CT Daniele Pontoni

Nel settore maschile l’assenza di Thibau Nys, dominatore delle prime due prove, apre uno scenario completamente nuovo in classifica generale. Sarà l’occasione per rivali come Laurens Sweeck, Lars Van der Haar e Joris Nieuwenhuis di avvicinarsi alla vetta, mentre si attendono segnali importanti anche da Michael Vanthourenhout e dal campione europeo Toon Aerts.

Tra le donne rientrano due protagoniste della tappa inaugurale di Tabor, Lucinda Brand e soprattutto l’azzurra Sara Casasola, pronte a ritrovare la forma migliore. Dovranno però vedersela con la neerlandese Van Alphen, reduce da una prestazione dominante e determinata a centrare la seconda vittoria consecutiva.

La terza tappa della Coppa del Mondo di ciclocross si svolgerà a Terralba. Le gare si svolgeranno alle 13.40 (Elite Donne) e alle 15.10 (Elite Uomini) e non avranno copertura televisiva. Saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+, DAZN (Eurosport 2) e Rai Play (sui canali Rai Play Sport 1 e Rai Play Sport 2).

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS TERRALBA 2025

Domenica 7 dicembre

Ore 13.40 – Elite Donne – Rai Play Sport 1

Ore 15.10 – Elite Uomini – Rai Play Sport 2

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS TERRALBA 2025

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+, DAZN (Eurosport 2), Rai Play Sport 1 e Rai Play Sport 2

Diretta Live streaming: OA Sport