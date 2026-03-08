Sport in tvSport Invernali
A che ora gli sport invernali oggi: programma domenica 8 marzo, tv, streaming
Oggi, domenica 8 marzo, saranno di scena diversi sport invernali oltre alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: si concluderanno le gare delle tappe di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo sci di fondo, il salto con gli sci, lo slittino su pista artificiale e lo snowboard, mentre si assegneranno i titoli ai Mondiali allround di speed skating ed agli Europei di sci alpinismo.
CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE PARALIMPIADI
Nello sci alpino, per la Coppa del Mondo della Val di Fassa, vedremo all’opera nel superG femminile ben dieci azzurre, ovvero Elena Curtoni, Laura Pirovano, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Nicol Delago, Sara Allemand, Asja Zenere, Sara Thaler, Nadia Delago ed Ilaria Ghisalberti.
Per quanto concerne, invece, la Coppa del Mondo di Kranjska Gora di sci alpino, nello slalom maschile saranno protagonisti sette italiani, ovvero Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Edoardo Saracco, Tommaso Saccardi, Matteo Canins e Corrado Barbera.
CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI
Domenica 8 marzo
4.30 Snowboard, Coppa del Mondo Sapporo: halfpipe maschile e femminile – Discovery Plus, HBO Max
8.00 Snowboard, Coppa del Mondo Erzurum: qualificazioni cross maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming
9.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 1a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max
9.35 Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Rai 2 HD (8.30-10.30, 12.00-13.00), Rai Sport HD (10.30-12.30, 13.30-16.25, 18.35-21.00), Rai Play CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
10.00 Snowboard, Coppa del Mondo Krynica: cross maschile e femminile – Discovery Plus, HBO Max
10.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: 10 km tc femminile – Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max
10.35 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: singolo maschile, 2a manche – Discovery Plus, HBO Max
10.35 Sci alpinismo, Europei/Coppa del Mondo Shahdag: vertical race maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming
10.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Val di Fassa: superG femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max
11.00 Sci alpino, Mondiali Juniores Narvik: superG femminile (valido anche per la combinata a squadre) – FIS TV
11.40 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: singolo femminile, 2a manche – Discovery Plus, HBO Max
12.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: 10 km tc maschile – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max
12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Rai Play Sport 3, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max
13.05 Speed skating, Mondiali allround Heerenveen: 2a giornata – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max
13.20 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: staffetta mista – Discovery Plus, HBO Max
13.30 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: staffetta 4×6 km femminile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max
14.30 Sci alpino, Mondiali Juniores Narvik: slalom femminile della combinata a squadre – FIS TV
15.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti: Super Team Large Hill HS130 – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max
16.55 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max