LIVE Sci alpino, Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA: va in scena il bis sulla pista canadese

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo slalom gigante di Mont Tremblant, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Sulla pista della località sciistica canadese spazio al bis dopo la gara del sabato che ha offerto la nuova vittoria di Alice Robinson. La neozelandese è la più in palla della specialità, ma sono arrivati degli ottimi segnali anche dalla squadra azzurra.

Grazie al miglior tempo stabilito nella seconda manche Lara Della Mea è risalita fino ad una ragguardevole nona posizione, preceduta da una grintosa Sofia Goggia. Nonostante le assenze di Federica Brignone e Marta Bassino il team italiano vuole ritrovare man mano lo spazio che merita in gigante. Ai nastri di partenza anche Ilaria Ghisalberti, ventiseiesima nella gara di ieri, Giorgia Collomb ed Asja Zenere.

L’albanese Lara Colturi vorrà immediatamente riscattarsi dopo aver pasticciato nella prima manche riuscendo a strappare solo il 23° posto conclusivo, mentre l’americana Mikaela Shiffrin cerca riconferme a margine della buona sesta posizione del primo evento. Occhi puntati con vista sul podio per la svizzera Camille Rast, la croata Zrinka Ljutic, la canadese Valerie Grenier e la ritrovata francese Clara Direz.

Lo slalom gigante di Mont Tremblant, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, inizierà alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!