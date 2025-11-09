Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 9 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 9 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con le ATP Finals, il calcio con la Serie A ed i Mondiali U17, il calcio femminile con la Serie A, la MotoGP con il GP del Portogallo, la F1 con il GP del Brasile, e tanto altro ancora.
Nella fase a gironi dei Mondiali U17 2025 di calcio, manifestazione in corso in Qatar, l’ultimo match previsto quest’oggi opporrà l’Italia al Sudafrica nella sfida che mette in palio il primo posto nel Gruppo A. L’incontro andrà in scena alle ore 16.45 all’ Aspire Zone di Doha.
Il calendario dei match alla Inalpi Arena di Torino prevede i primi match della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: esordio in singolare per Bolelli/Vavassori, opposti a Cash/Glasspool, nello stesso girone che prevede anche Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz. In singolare spazio ad Alcaraz-de Minaur e Zverev-Shelton.
Mondiali tiro a segno 2025 oggi: orari 9 novembre, tv, streaming, italiani in gara
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 9 novembre
7.05 Canottaggio, Mondiali beach sprint: quarta giornata – Rai Play Sport 1, dalle 7.30 anche su Rai Sport HD
8.15 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 10m mista, 1a parte (Italia 2, Carlotta Salafia/Danilo Dennis Sollazzo) – Nessuna copertura tv / streaming
8.45 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni pistola automatica 25m, 2a parte (11.45 Riccardo Mazzetti, 12.30 Massimo Spinella) – Nessuna copertura tv / streaming
9.30 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 10m mista, 2a parte (Italia 1, Sofia Ceccarello/Edoardo Bonazzi) – Nessuna copertura tv / streaming
10.40 MotoGP, GP Portogallo: warm-up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
11.00 Ciclocross, Europei: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming
11.00 Tiro a segno, Mondiali: finale carabina 10m mista – canale YouTube ISSF ed Olympic Channel
11.30 Tennis, ATP Finals: Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
12.00 Basket, Serie A: Trapani-Cremona – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
12.15 Moto2, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, tv8.it, Sky Go, NOW
12.30 Calcio, Serie A: Atalanta-Sassuolo – DAZN, DAZN 1
12.30 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Como – DAZN
13.00 Ciclocross, Europei: donne under 23 – Nessuna copertura tv / streaming
13.00 Hockey ghiaccio femminile, Italia-Austria – FISG.tv
14.00 MotoGP, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, tv8.it, Sky Go, NOW
Non prima delle 14.00 Tennis, ATP Finals: Alcaraz-de Minaur – Rai 2 HD, Sky Sport Tennis, Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV
14.30 Tiro a segno, Mondiali: finale pistola automatica 25m maschile – canale YouTube ISSF ed Olympic Channel
15.00 Ciclocross, Europei: uomini élite – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Napoli – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Fiorentina – DAZN, DAZN 2
15.00 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Napoli – DAZN
15.00 Equitazione, salto ostacoli: Jumping World Cup Verona – Rai Sport HD, Rai Play
15.30 Moto3, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, tv8.it, Sky Go, NOW
16.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Vallefoglia – DAZN, VBTV
16.00 Basket, Serie A: Brescia-Trieste – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
16.45 Calcio, Mondiali U17: fase a gironi, Italia-Sudafrica – Rai Play Sport 1, FIFA+, differita 23.00 Rai Sport HD
17.00 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Busto Arsizio – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Perugia-Novara – DAZN, VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Milano – VBTV
17.00 Basket, Serie A: Milano-Treviso – LBA TV
17.30 Basket, Serie A: Trentino-Napoli – LBA TV
18.00 F1, GP Brasile: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW, differita 21.30 TV8 HD, tv8.it
18.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-San Giovanni in Marignano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Verona – DAZN, VBTV
18.00 Volley, SuperLega: Modena-Padova – VBTV
18.00 Basket, Serie A: Tortona-Varese – LBA TV
18.00 Calcio, Serie A: Roma-Udinese – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
Non prima delle 18.00 Tennis, ATP Finals: Cash/Glasspool-Bolelli/Vavassori – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
18.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Reggio Emilia – LBA TV
19.00 Basket, Serie A: Venezia-Sassari – LBA TV
20.00 Basket, Serie A: Cantù-Udine – LBA TV
20.30 Volley, SuperLega: Piacenza-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
20.30 Calcio femminile, Serie A: Genoa-Parma – DAZN
Non prima delle 20.30 Tennis, ATP Finals: Zverev-Shelton – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
20.45 Calcio, Serie A: Inter-Lazio – DAZN, DAZN 1