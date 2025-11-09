Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Sport in tv

Sport in tv oggi (domenica 9 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Pubblicato

4 minuti fa

il

Per approfondire:
Charles Leclerc
Charles Leclerc / IPA Sport

Oggi, domenica 9 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con le ATP Finals, il calcio con la Serie A ed i Mondiali U17, il calcio femminile con la Serie A, la MotoGP con il GP del Portogallo, la F1 con il GP del Brasile, e tanto altro ancora.

Nella fase a gironi dei Mondiali U17 2025 di calcio, manifestazione in corso in Qatar, l’ultimo match previsto quest’oggi opporrà l’Italia al Sudafrica nella sfida che mette in palio il primo posto nel Gruppo A. L’incontro andrà in scena alle ore 16.45 all’ Aspire Zone di Doha.

Il calendario dei match alla Inalpi Arena di Torino prevede i primi match della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: esordio in singolare per Bolelli/Vavassori, opposti a Cash/Glasspool, nello stesso girone che prevede anche Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz. In singolare spazio ad Alcaraz-de Minaur e Zverev-Shelton.

Mondiali tiro a segno 2025 oggi: orari 9 novembre, tv, streaming, italiani in gara

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 9 novembre

7.05 Canottaggio, Mondiali beach sprint: quarta giornata – Rai Play Sport 1, dalle 7.30 anche su Rai Sport HD

8.15 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 10m mista, 1a parte (Italia 2, Carlotta Salafia/Danilo Dennis Sollazzo) – Nessuna copertura tv / streaming

8.45 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni pistola automatica 25m, 2a parte (11.45 Riccardo Mazzetti, 12.30 Massimo Spinella) – Nessuna copertura tv / streaming

9.30 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 10m mista, 2a parte (Italia 1, Sofia Ceccarello/Edoardo Bonazzi) – Nessuna copertura tv / streaming

10.40 MotoGP, GP Portogallo: warm-up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

11.00 Ciclocross, Europei: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tiro a segno, Mondiali: finale carabina 10m mista – canale YouTube ISSF ed Olympic Channel

11.30 Tennis, ATP Finals: Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Basket, Serie A: Trapani-Cremona – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

12.15 Moto2, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, tv8.it, Sky Go, NOW

12.30 Calcio, Serie A: Atalanta-Sassuolo – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Como – DAZN

13.00 Ciclocross, Europei: donne under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

13.00 Hockey ghiaccio femminile, Italia-Austria – FISG.tv

14.00 MotoGP, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, tv8.it, Sky Go, NOW

Non prima delle 14.00 Tennis, ATP Finals: Alcaraz-de Minaur – Rai 2 HD, Sky Sport Tennis, Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV

14.30 Tiro a segno, Mondiali: finale pistola automatica 25m maschile – canale YouTube ISSF ed Olympic Channel

15.00 Ciclocross, Europei: uomini élite – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Napoli – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Fiorentina – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Napoli – DAZN

15.00 Equitazione, salto ostacoli: Jumping World Cup Verona – Rai Sport HD, Rai Play

15.30 Moto3, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, tv8.it, Sky Go, NOW

16.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Vallefoglia – DAZN, VBTV

16.00 Basket, Serie A: Brescia-Trieste – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.45 Calcio, Mondiali U17: fase a gironi, Italia-Sudafrica – Rai Play Sport 1, FIFA+, differita 23.00 Rai Sport HD

17.00 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Busto Arsizio – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Perugia-Novara – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Milano – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Milano-Treviso – LBA TV

17.30 Basket, Serie A: Trentino-Napoli – LBA TV

18.00 F1, GP Brasile: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW, differita 21.30 TV8 HD, tv8.it

18.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-San Giovanni in Marignano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Verona – DAZN, VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Modena-Padova – VBTV

18.00 Basket, Serie A: Tortona-Varese – LBA TV

18.00 Calcio, Serie A: Roma-Udinese – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

Non prima delle 18.00 Tennis, ATP Finals: Cash/Glasspool-Bolelli/Vavassori – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

18.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Reggio Emilia – LBA TV

19.00 Basket, Serie A: Venezia-Sassari – LBA TV

20.00 Basket, Serie A: Cantù-Udine – LBA TV

20.30 Volley, SuperLega: Piacenza-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.30 Calcio femminile, Serie A: Genoa-Parma – DAZN

Non prima delle 20.30 Tennis, ATP Finals: Zverev-Shelton – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Lazio – DAZN, DAZN 1

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità