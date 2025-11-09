Mondiali tiro a segno 2025 oggi: orari 9 novembre, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono ad Il Cairo, in Egitto, i Mondiali senior 2025 di tiro a segno: oggi, domenica 9 novembre, continueranno le eliminatorie e si terrà l’ultimo atto della pistola automatica da 25m, mentre si disputeranno qualificazioni e finali della carabina da 10m mista.

L’Italia sarà rappresentata quest’oggi da sei tiratori: nella carabina mista saranno al via Italia 1 di Sofia Ceccarello ed Edoardo Bonazzi ed Italia 2 di Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo, mentre nella pistola automatica saranno presenti Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella.

La rassegna iridata non godrà di copertura televisiva, ma le finali verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. Di seguito il programma odierno della rassegna iridata di tiro a segno.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A SEGNO 2025

Domenica 9 novembre

08.15 Qualificazioni carabina 10m mista, 1a parte (Italia 2, Carlotta Salafia/Danilo Dennis Sollazzo)

08.45 Qualificazioni pistola automatica 25m, 2a parte (11.45 Riccardo Mazzetti, 12.30 Massimo Spinella)

09.30 Qualificazioni carabina 10m mista, 2a parte (Italia 1, Sofia Ceccarello/Edoardo Bonazzi)

11.00 Finale carabina 10m mista

14.30 Finale pistola automatica 25m maschile

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A SEGNO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.