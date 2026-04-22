Sport in tv oggi (mercoledì 22 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 22 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la terza tappa del Tour of the Alps e l’imperdibile Freccia Vallone, la classica che si conclude sul Muro di Huy e che rappresenta una tappa di avvicinamento alla Liegi-Bastogne-Liegi. Incominciano il Masters 1000 e il WTA 1000 di Madrid, con diversi tennisti italiani in campo sulla terra rossa della capitale spagnola. Proseguono gli Europei di sollevamento pesi con la 69 kg femminile e la 79 kg maschile.

Milano e Conegliano daranno vita alla gara-4 della finale scudetto di volley femminile: l’Imoco festeggerà il tricolore all’Allianz Cloud o si andrà alla bella di spareggio? Piacenza affronterà il Luneburg nella finale di ritorno della CEV Cup di volley maschile, ci sarà spazio anche per la Champions League di pallanuoto maschile con l’impegno di Brescia e ci sarà da divertirsi anche con le finali della Eurocup e della Europe Cup di basket.

Spazio anche agli Europei di lotta. Sontuoso menu di calcio tra Coppa Italia (Atalanta e Lazio si sfidano nella semifinale di ritorno), Premier League, Liga spagnola, Ligue 1 francese e finale della Deutscher Pokal. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 22 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 22 aprile

10.00 CICLISMO – Tour of the Alps, terza tappa: Latsch/Laces-Arco (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.35; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 12.35)

10.30 LOTTA (Europei) – Greco-romana, ripescaggi: 60 kg, 67 kg, 72 kg, 82 kg, 87 kg; Lotta libera femminile, qualificazioni: 50 kg, 55 kg, 59 kg, 68 kg, 76 kg (diretta streaming su UWW+)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Madrid, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 21.00; diretta tv su Sky Sport Mix fino alle ore 20.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). (secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.30), Bellucci-Dzumhur (secondo match dalle ore 11.00), Sonego-Lajovic (terzo match dalle ore 11.00), Cinà-Moller (quarto match dalle ore 11.00)

11.00 TENNIS – WTA 1000 Madrid, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 21.00; diretta tv su Sky Sport Mix fino alle ore 20.30; diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Cocciaretto-Parks (ore 13.30), Grant-Jaqcuemot (quarto match dalle ore 13.30)

11.00 SNOOKER – Mondiali, primo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.50 CICLISMO – Freccia Vallone (diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 14.30; diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 12.45)

13.50 CICLISMO FEMMINILE – Freccia Vallone (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 16.45)

14.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei) – 69 kg femminile (diretta streaming su Weightlifting House Tv)

14.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Napoli-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

16.45 LOTTA (Europei) – Lotta libera femminile, semifinali: 50 kg, 55 kg, 59 kg, 68 kg, 76 kg (diretta streaming su UWW+)

17.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei) – 79 kg maschile (diretta streaming su Weightlifting House Tv)

18.00 LOTTA (Europei) – Greco-romana, finali: 60 kg, 67 kg, 72 kg, 82 kg, 87 kg (diretta streaming su UWW+)

18.15 BASKET (Europe Cup, finale d’andata) – PAOK-Bilbao (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su canale YouTube di FIBA)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Nantes (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Elche-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurocup, finale) – Gara-1: Besiktas-JL Bourg (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.00 VOLLEY (CEV Cup, finale di ritorno) – Piacenza-Luneburg (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

20.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Getafe (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, finale scudetto) – Gara-4: Milano-Conegliano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Barceloneta-Brescia (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Olympiacos-Novi Belgrado (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.45 CALCIO (Deutscher Pokal, semifinale) – Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (HNL croata) – Istra 1961-Dinamo Zagabria (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, semifinale di ritorno) – Atalanta-Lazio (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Leeds (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

21.45 CALCIO (Coppa del Portogallo, semifinale di ritorno) – Porto-Sporting Lisbona (diretta streaming su Como Tv)

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30)

LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI PIACENZA-LUNEBURG DI VOLLEY DALLE 20.00

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30