LIVE Cuneo-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le lombarde vogliono consolidare il terzo posto

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della ottava giornata del campionato di serie A1 femminile di volley tra Honda Granda Volley e Numia Vero Volley Milano. Trasferta non semplice per la squadra di Lavarini che punta a consolidare la terza piazza in classifica e a dare continuità al suo cammino dopo la convincente vittoria interna contro Monviso ma deve affrontare le piemontesi che sono a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta di San Giovanni in Marignano e in questa stagione hanno fatto già una vittima illustre sul proprio campo, la Savino del bene Scandicci.

Sfida ricca di spunti al Palasport di Cuneo, dove la Honda Granda Volley ospita la Numia Vero Volley Milano nell’ottava giornata di Serie A1. Le piemontesi, guidate da Andrea Salvagni, cercano riscatto dopo il netto stop sul campo di San Giovanni in Marignano e vogliono ritrovare punti e fiducia davanti ai propri tifosi. Il gioco passerà ancora dalle mani esperte di Noemi Signorile, con Binto Diop pronta a guidare l’attacco biancorosso.

Milano, invece, arriva all’appuntamento con il morale alto: la squadra di Marco Lavarini, terza in classifica con 16 punti, ha superato senza problemi Monviso nell’ultimo turno e intende consolidare la propria posizione nel gruppo di vertice. Con una Paola Egonu in formato dominante (19 punti nella gara precedente) e un assetto sempre più equilibrato in ricezione e fase difensiva, la formazione lombarda parte favorita ma sa che dovrà affrontare un’avversaria determinata a dare battaglia.

