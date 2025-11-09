Europei ciclocross 2025 oggi: orari 9 novembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Si conclude domani 9 novembre la due giorni dedicata agli Europei di ciclocross 2025. A Middelkerke, in Belgio, sul circuito tecnico e sabbioso andrà in scena la giornata finale della rassegna continentale, con ancora tre titoli da assegnare, tra cui spicca la prova Elite Uomini. L’Italia cercherà di essere protagonista, dopo il positivo day-1.

Mattia Agostinacchio infatti si è laureato campione nella categoria Under 23 alla prima apparizione in una prova internazionale. La seconda giornata degli Europei inizierà alle ore 11 con la prova Juniores Uomini, seguita alle ore 13 dalla gara Under 23 Donne. Chiuderà la kermesse l’attesissima gara Elite Uomini alle ore 14, con l’Italia che sarà rappresentata da Federico Ceolin e Filippo Fontana.

Difficile entrare a far parte della lotta medaglie ma gli azzurri daranno comunque il massimo contro i migliori atleti europei. Favorito su tutti è il campione uscente Thibau Nys che in casa potrebbe custodire il suo titolo. A sfidarlo saranno i connazionali Toon Aert e Niels Vandeputte.

PROGRAMMA EUROPEI CICLOCROSS 2025

Domenica 9 novembre

Ore 11.00 Prova Juniores Uomini

Ore 13.00 Prova Under 23 Donne

Ore 15.00 Prova Elite Uomini

ITALIANI IN GARA

Juniores Uomini – Tommaso Cingolani, Filippo Grigolini, Patrik Pezzo Rosola, Walter Vaglio

Under 23 Donne – Elisa Ferri, Beatrice Fontana, Sabrina Rizzi

Elite Uomini – Filippo Fontana, Federico Ceolin

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLOCROSS IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport